Vale a pena contratar uma empresa de Monitoramento e Segurança Eletrônica? Comprar câmeras ou contratar um serviço para isso? Temos a resposta!

Com as taxas de violência ainda extremamente altas no País, a segurança privada é um assunto que continua sendo amplamente conversado em nosso cotidiano. E, muitas dúvidas continuam nas nossas mentes.

Será que vale a pena investir em um serviço de Monitoramento e Segurança Eletrônica? O que é melhor: comprar câmeras ou contratar um serviço para isso? E, se eu precisar de diferentes serviços de segurança patrimonial?

Todas essas dúvidas não devem ser nenhuma novidade pra você. Mas, no momento atual em que se encontra nosso país, pensar em serviços de segurança é essencial.

Ouvimos diversos tipos de opinião sobre isso. Mas como saber se esse investimento é bom e trará resultados para sua residência, empresa, condomínio ou loja?

Continue lendo esse artigo para ver a diferença entre contar com a segurança de uma empresa de monitoramento e fazer a sua segurança por conta própria!

O que são os serviços de segurança privada?

Segurança Privada são as atividades que agem em favor da segurança de pessoas, locais ou bens. Essas atividades são feitas por empresas especializadas no segmento.

Somente empresas com autorização da Polícia Federal e que estejam de acordo com a lei vigente podem atuar dentro da legalidade nesse serviço, o que apenas confirma a necessidade de ter sua segurança feita por empresas sérias e com procedência.

Os diferenciais:

Normalmente, ao comprar um equipamento sem procedência, os aplicativos do mesmo oferecem funções básicas, como arme e desarme. Já os aplicativos de empresas especializadas possuem funções extras como botão de pânico, relatório de eventos, geolocalização, controle de hábito, suporte imediato e apoio técnico. Todas essas funções só são possíveis com uma equipe por trás que faz todo o gerenciamento e garante que todas essas ferramentas estejam funcionando perfeitamente.



Ao comprar um equipamento por fora, provavelmente sua central de alarme não será monitorável e contará apenas com funções básicas. Por outro lado, a central monitorável, contratada de uma empresa com procedência contará com suporte por telefone 24 horas, funções inteligentes de ajuste e várias formas de comunicação.



Sem o serviço de monitoramento, caso haja uma invasão, o usuário ficará em uma situação em que não se poder tomar nenhuma ação, ou seja, não poderá proteger o local em tempo hábil. O apoio tático nesses casos é essencial.



As rondas táticas oferecidas pelo serviço de segurança auxiliam a inibir a possibilidade de futuros furtos. Os meliantes preferem agir em locais pouco movimento e sem sinalização de empresa de monitoramento.



Normalmente, empresas de monitoramento estão sempre atualizadas com as situações que estão ocorrendo na região. Conforme as novas modalidades de crimes ocorrem, as empresas já se preparam e isso se diferencia nas ações tomadas em situações de emergência.



Somente através de uma empresa de monitoramento é possível usar toda a tecnologia dos equipamentos de vídeo monitoramento.

Então vale a pena contratar uma empresa de Monitoramento Eletrônico?

Por mais que seja um custo adicional para sua empresa ou residência, investir em segurança é algo essencial e não deve ser ignorado de forma alguma.

Mas para que o investimento faça sentido, ele deve ser feito por uma empresa especializada e habilitada para os serviços na qual fora contratada.

Se quiser entender como uma empresa especializada em segurança pode ser o grande diferencial para sua residência ou empresa, fale com a Poliservice!