Em tempos de pandemia, é necessário estar mais atento à segurança. Temos algumas dicas para proteger comércios e empresas!

Estamos entrando em mais um mês do ano de 2021 e, enquanto a vacinação no nosso país segue em ritmo lento, continua sendo necessário o distanciamento social e o controle de movimentação para que não haja qualquer aglomeração, seja em comércios, lugares públicos e outros locais. Muitos estados seguem mantendo medidas de restrição onde é permitido o funcionamento apenas de serviços considerados essenciais. Paraná, por exemplo, segue estudando a possibilidade de ampliar ou não as medidas restritivas, o que pode gerar mais uma vez um fechamento vários serviços em todo o Estado.

Isso pode significar, um um período em que comerciantes e empresários ficarão sem atender ao seu público de forma presencial. Para evitar mais prejuízos, dessa vez em termos materiais, evitando arrombamentos e furtos, separamos algumas informações essenciais para que consiga contar com a segurança do seu comércio e empresa durante a pandemia.

Foto: Pexels

Como proteger os comércios que precisam estar fechados durante esse período?

O primeiro passo para aumentar a segurança da sua empresa ou comércio, protegendo itens materiais, seja de pequeno ou grande valor, é contar com um sistema de alarme monitorado. Com um sistema desse tipo, você terá disponível uma central de monitoramento 24 horas por dia capaz de detectar ocorrências de alarmes disparados, acionando um vigilante caso necessário.

Junto com o alarme monitorado, é possível realizar a instalação de câmeras de vigilância, aumentando ainda mais o sistema de segurança. Com as câmeras de vigilância, você terá um acompanhamento muito mais assertivo do que acontece no ambiente escolhido, não precisando que haja alguém presencialmente no local onde será feita a vigilância. Além disso, caso seja necessário realizar consultas em gravações anteriores, você pode fazer checagem de um tempo determinado, deixando toda a segurança do seu comércio ou empresa muito maior.

E a segurança de empresas que estão autorizadas a funcionar?

As empresas que oferecem serviços considerados essenciais, que estão autorizadas a funcionarem, também precisam de um sistema de segurança que dê a total confiança.

Isso porque o sistema de segurança vai além de assaltos, roubos, furtos e arrombamentos. No caso desses comércios e empresas, a instalação de um bom sistema de alarme monitorado e câmeras de vigilância é muito importante, pois uma empresa de segurança de confiança garante a você, seus bens materiais e seus funcionários, uma proteção totalmente necessária.

Segurança extra nunca é demais!

Junto ao sistema de monitoramento, é possível também realizar a contratação de serviços de proteção extra, como por exemplo as rondas táticas. Com esse serviço você pode contar com um profissional de segurança treinado, indo presencialmente ao local determinado garantindo que tudo está seguro no seu comércio ou empresa. É mais uma forma de aumentar a segurança do comércio e ficar um pouco mais tranquilo durante esse período de afastamento social.

Gostou dessas dicas? Então entre em contato agora mesmo com a Poliservice, uma empresa que está há mais de 26 anos fazendo a segurança de empresas em toda a região de Curitiba.

https://www.poliservicemonitoramento.com.br/

(41) 3351-1900

(41) 99183-4678