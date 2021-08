Contar com um sistema de segurança para casa tem se tornado algo cada vez mais importante. Confira nosso guia para saber tudo sobre isso!

Poder contar com um sistema de segurança para casa tem se tornado algo cada vez mais importante na vida dos brasileiros. Com o índice de violência, roubos e arrombamentos crescendo até mesmo em pequenas cidades, garantir a segurança da família e do patrimônio tem sido uma preocupação cada vez maior.

Ainda bem que, em meio a tudo isso, as empresas do ramo de segurança vêm investindo cada vez mais em tecnologia e especializando para que seus clientes sejam atendidos com cada vez mais eficiência, rapidez e claro, segurança. Dentre esses avanços tecnológicos estão os equipamentos cada vez mais modernos e serviços personalizados para cada necessidade.

Quem necessita de um sistema de segurança para casa?

Já passou o tempo em que reforçar o cadeado do portão ou aumentar o muro da casa bastava para te manter protegido em casa. No momento atual, é necessário encontrar formas mais seguras e diretas de garantir que tudo esteja no lugar ao voltar do trabalho ou de uma viagem com a sua família.

Muitas pessoas seguem o caminho de morar em condomínios ou em prédios por se sentirem mais seguros, mas a verdade é que por conta da grande movimentação de pessoas, os condomínios também podem ser alvos criminosos por falhas no sistema de segurança.

Então podemos dizer que todos nós precisamos investir no sistema de segurança de nossas casas ou condomínios.

Em quais lugares do imóvel precisam ter equipamentos de segurança?

A junção de um sistema moderno e eficiente com serviços feitos sob medida é a melhor opção para o plano de segurança da sua casa. Os equipamentos de segurança precisam cobrir todo o imóvel, tanto o interior da casa quanto o exterior e também os arredores (muros, cercas).

Nesse ponto, é essencial fazer um estudo do tamanho do imóvel, as necessidades dos moradores, características do bairro e outros itens importantes. Com isso em mãos, é hora de passar para os itens do sistema de segurança adequados para a sua propriedade.

Circuito Fechado de TV (CFTV)

O monitoramento de câmeras talvez seja o sistema mais utilizado no plano de segurança por conseguir proteger com eficácia todos os tipos de ambientes. Muitos câmera de monitoramento possuem imagens em alta definição, o que gera uma identificação mais fácil de pessoas, além de proporcionar um controle maior do local.

Os equipamentos de CFTV mais modernos possuem uma interação com aplicativos, chamadas telefônicas e todo o necessário para que você consiga controlar o sistema através do seu próprio smartphone.

Veja os equipamentos que devem compor um sistema de monitoramento por CFTV:

Câmeras de Segurança:

As câmeras de segurança mais modernas podem registrar imagens em locais distantes e escuros. Essas imagens podem ser vistas on-line por celulares e tablets.

Gravadores:

Sistema infravermelho, câmera IP e câmera dome são alguns dos gravadores disponíveis no mercado que utilizam alta tecnologia em seu processo. As imagens são gravadas em cartão de memória, HD ou em Nuvem e podem ser disponibilizadas para as autoridades caso necessário e assim desvendar crimes.

Armazenamento em Nuvem:

As câmeras do sistema de CFTV que permitem o armazenamento em Nuvem são ótimas opções para aumentar ainda mais a segurança de um imóvel. Assim, os vídeos gravados pelas câmeras são enviados para um servidor para serem guardados.

Apps de gerenciamento e monitoramento:

Essas são as tecnologias mais modernas se tratando de monitoramento. Por se tratar de algo em que sempre está na palma de nossas mãos, a praticidade e agilidade em usar um sistema através do smartphone é um ganho gigante em termos de segurança. Com o sistema através do APP é possível, por exemplo, acessar as câmeras do imóvel quando quiser.

Conforme você pôde ver, o investimento em um sistema de segurança cujos produtos e serviços tenham a qualidade comprovada, além de garantir a assistência técnica, vale muito a pena. Ao incorporar esse benefício à sua propriedade, certamente, você vai valorizar o imóvel e assegurar a tranquilidade e a paz de toda a sua família.

