Independentemente da sua área de atuação, idade ou localização, o uso da internet é indispensável para a realidade de hoje. Esse meio de conexão representa um dos maiores avanços tecnológicos e sociais do século passado e é a precursora de grandes feitos como, por exemplo, a democratização da informação.

A Internet é uma tecnologia que tem enorme importância para o mundo moderno e que, entre seus inúmeros benefícios, possibilita que marcas de diversos segmentos marquem presença no mundo digital.

Por ser um recurso em constante evolução, ela continua catapultando diversos avanços na forma com que a sociedade se organiza e evolui.

Mas você já se perguntou como ela surgiu? Nesse artigo você descobrirá como surgiu a Internet, conhecerá mais sobre o impacto comercial dela e também vai encontrar um breve resumo sobre como está o cenário atual em relação à rede. Acompanhe!

Como surgiu a internet?

A comunicação é um dos fatores determinantes para a evolução do homem e sua aprimoração é constante, bem como os seus veículos. Até 1957, os principais meios de comunicação eram o telefone e o telégrafo. Computadores até já existiam, mas eram grandes máquinas que apenas os governos e grandes empresas tinham posse.

Contudo, foi nesse ano que os Estados Unidos começaram a demonstrar interesse em proteger suas informações secretas, principalmente da União Soviética. Para contextualização, as duas nações disputavam a Guerra Fria durante esse período.

Entretanto, vale dizer que os embates eram de cunho político, militar e tecnológico, mas mesmo assim havia o risco iminente de que os EUA sofressem um ataque nuclear que comprometesse consideravelmente as suas informações.

Em 1958, os Estados Unidos criaram a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (ou Defense Advanced Research Projects, em inglês), a DARPA.

Essa agência coordenou a pesquisa de novas tecnologias para objetivos militares, como a rede de computadores. Esse e outros projetos da DARPA foram essenciais para o desenvolvimento da Internet como conhecemos hoje.

Em 1961, Leonard Kleinrock foi pioneiro em apresentar a ideia de que dois servidores poderiam enviar e receber informações entre si, por meio de uma rede de cabos. Enquanto isso, um ano depois, J. C.R. Licklider, chefe da DARPA, defende o conceito de que seria possível existir uma rede de rápido acesso em qualquer lugar do planeta.

Somando isso ao trabalho de Paul Baran, que criou um sistema de comunicação que era imune a ataques externos, percebeu-se que o problema inicial havia sido solucionado. E das tentativas de solucionar esse problema, nasceu a Internet!

A internet está em constante evolução

O ano era 1962 e os Estados Unidos tinham tudo que precisavam para manter suas informações e estratégias protegidas contra qualquer ameaça virtual.

Mesmo assim, a primeira rede de longa distância só foi acontecer em 1965, quando um computador TX 2 foi conectado a um modelo Q-32 por meio de uma linha telefônica de baixa velocidade.

Já a primeira rede de pacotes foi criada em 1966, quando a DARPA criou a ARPANET. A execução foi bem sucedida e dentro de apenas alguns meses algumas universidades já estavam utilizando o pacote em seus campus.

Depois disso, em 1972 a ARPANET mantinha centenas de computadores conectados à Internet ao mesmo tempo quando Ray Tomlinson criou o primeiro software de e-mail. Rapidamente a ideia se tornou o aplicativo mais utilizado no mundo e com grande destaque nas operações militares.

Em 1974 uma nova versão dessa tecnologia foi apresentada por Robert Kahn e Vinton Cerf. Dessa vez o projeto era chamado de TCP/IP e o seu protocolo respondia a uma rede aberta de comunicação.

Em 1983, o IP se tornou o servidor da Infraestrutura de Informação Global e no ano de 1985 a Internet se consolidou como a principal rede de comunicação global.

Crédito da imagem: Freepik

Início do WWW e os primeiros sites de publicidade

Para facilitar o trabalho colaborativo, Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, ou simplesmente WWW, em 1989.

O sistema funciona de forma a distribuir os documentos de hipertexto por meio de um navegador conectado à internet. O sucesso foi tanto que em menos de 10 anos já haviam mais de 200 mil sites registrados.

Curiosidade: foi nos anos 1990 que o primeiro site de publicidade foi criado. No formato one page, ele oferecia pequenos espaços para marcas divulgarem seus logotipos em troca de dinheiro.

O proprietário do endereço não perdeu tempo e registrou o domínio da sua url e na última década ele conseguiu vender esse domínio por uma quantia milionária. Claro que isso só foi possível por conta da facilidade em registrar dominio e não deixar dúvidas sobre a quem a página pertencia.

O mundo dos negócios e a Internet

Vender um produto ou serviço é muito mais fácil do que no passado e isso se deve à Internet. Empresas podem não só divulgar como comercializar diretamente seus produtos ou serviços por meio das redes sociais e lojas virtuais.

Além disso, a publicidade em geral tem grande parcela da sua demanda comprometida para os conteúdos digitais, que dão retorno muito maior do que as mídias tradicionais.

Cenário atual da internet

A Internet já não é mais utilizada somente para o propósito de proteger um país há muito tempo. Agora, ela está disponível em diversos dispositivos, sempre oferecendo valor para quem a consome.

A tecnologia 5G já está disponível no Brasil e promete mudar completamente a maneira como navegamos online.

As relações interpessoais, entre marcas e pessoas e até mesmo entre marcas e marcas são impactadas pela Internet.

Esse impacto pode ser muito bem percebido no auge da pandemia e também no pós-pandemia, quando houve um boom da transformação digital e pessoas e empresas passaram a criar sites a partir do registro de domínio como nunca.

Segundo dados do Registro.br, cerca de 1 milhão de novos sites foram registrados somente nos últimos 3 anos. Isso mostra o quanto a internet se tornou um recurso importante no cenário econômico e corporativo.

As redes sociais também são grandes protagonistas dessa mudança, uma vez que permitem que o relacionamento entre pessoas aconteça a qualquer instante e lugar, ao passo que também possibilita a publicidade e o comércio como nunca antes visto.

Ainda assim, ao que tudo indica, a Internet continuará fazendo parte da sociedade por muito tempo, pois até o metaverso precisa dela para existir. Além disso, a tecnologia também possibilitou que as pessoas tivessem acesso à informação como nunca e fez com que a web se tornasse um dos meios de comunicação mais consumidos e essenciais nos dias de hoje.

Crédito da imagem: Freepik

Conclusão

A história da Internet é constituída e marcada por grandes evoluções que transformaram para sempre a maneira como o tráfego de informações acontece.

A linha do tempo da rede é surpreendente e repleta de saltos de desenvolvimentos para a sociedade.

Com o aumento dos usuários, as empresas passaram a valorizar o ambiente virtual como uma grande oportunidade para ganhar dinheiro, utilizando os canais como verdadeiros ambientes de trabalho, afinal, as chances de impactar o seu público-alvo são enormes.

Se o momento de levar a sua empresa para o mundo digital de forma séria e comprometida chegou, não esqueça que um site confiável transmite credibilidade ao consumidor e também faz a sua segurança aumentar (e muito). E para deixar o seu site profissional é preciso registrar um domínio, um dos primeiros passos nessa jornada digital.