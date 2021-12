Capital paranaense faz parte de um pequeno grupo de 1.049 cidades em todo o mundo que faz parte do compromisso ambiental

Curitiba foi uma das oito cidades brasileiras que confirmaram um ousado compromisso: o de reduzir pela metade a emissão de carbono até 2030. Em todo o mundo, apenas 1.049 cidades formalizaram o acordo que faz parte da campanha Race to Zero (corrida para o zero, em tradução livre), que teve seu balanço divulgado pela Rede de Cidades C40 na COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, que ocorreu no início do mês de novembro, em Glasgow, na Escócia.

O balanço foi divulgado pelo prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, ao passar a presidência da Rede C40 ao prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Novos levantamentos apresentados durante a COP 26 mostraram que ações coletivas têm potencial de reduzir as emissões em pelo menos 1,4 gigatoneladas de carbono até 2030. O acordo prevê que a redução das emissões deva chegar à metade nos próximos nove anos e à neutralidade em 2050.

As 1.049 cidades e governos locais representam, segundo a C40, cerca de 722 milhões de pessoas. Entre as cidades brasileiras que fazem parte do Race do Zero, além de Curitiba, estão outras sete capitais: Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Recife (PE), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

Plano de ação

Durante o lançamento do Climate Smart Cities Challenge (Desafio Climático das Cidades Inteligentes), na Expo Dubai 2020 (2021), que ocorreu paralelamente à COP 26, a Prefeitura de Curitiba reforçou ainda o compromisso da cidade em zerar as emissões de carbono até 2050, conforme preconiza o Plano de Ação Climática de Curitiba (PlanClima).

Para cumprir esses objetivos, estão sendo desenvolvidos vários programas que visam à redução dos gases na atmosfera. O objetivo é tornar a cidade neutra em carbono, adaptada às mudanças climáticas e resiliente até 2050, alinhando-a às metas internacionais de enfrentamento do aquecimento global. A principal delas, do Acordo de Paris, é o de conter o aumento da temperatura média global no limite dos 2°C, com esforços para que o aquecimento seja estabilizado em torno de 1,5°C.

Iniciativas

Curitiba é uma das pioneiras no Brasil a tratar o assunto como uma política pública municipal e protagonista no enfrentamento das mudanças climáticas. No final de 2020, foi lançado o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), documento que consolida o compromisso da cidade com o enfrentamento às Mudanças Climáticas, com a melhoria da qualidade urbana e ambiental e com a qualidade de vida de seus habitantes. O material teve o apoio da C40 em sua elaboração.

Curitiba é uma cidade com profunda vocação ambiental e conta com a vantagem de a população compreender a importância dessas ações ao longo da história da cidade. As iniciativas mais recentes desenvolvidas pela Prefeitura buscam promover a recuperação do ambiente urbano, a redução de emissões de gases e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Conheça algumas dessas ações

Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba

O Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba foi lançado pela prefeitura, originalmente, na primavera de 2019 e deveria ser concluído na primavera de 2020. Apesar da pandemia, 108 mil mudas foram plantadas no período proposto e, em vez de encerrar, o desafio foi renovado até o final de 2021. O “arvorômetro” da cidade deve contabilizar outras 100 mil árvores plantadas em seu segundo ano de realização. São árvores nativas como araucárias, ipês e outras espécies.

Ônibus elétricos

Com financiamentos para os programas de eletromobilidade do Novo Inter 2 e do Corredor Leste Oeste, respectivamente, Curitiba se encaminha à vanguarda do transporte público sustentável no País. As intervenções estruturantes em curso pela Prefeitura vão garantir à cidade mobilidade sustentável e intermodal, com prioridade a modais movidos a energia limpa. Para o Novo Inter 2 são US$ 133,4 milhões em investimentos, dos quais US$ 106,7 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 26,7 milhões pela Prefeitura; e para o Ligeirão Leste-Oeste, US$ 93,75 milhões, dos quais US$ 75 milhões pelo New Development Bank (NDB) e US$ 18,75 milhões de contrapartida municipal.

Curitiba Mais Energia

O Programa Curitiba Mais Energia tem como objetivo incentivar o uso da energia limpa na cidade. Já foi responsável pela implantação de painéis fotovoltaicos na sede da Prefeitura, o Palácio 29 de Março, e pelos projetos para instalação da Pirâmide Solar da Caximba, antigo aterro sanitário desativado, e em terminais de ônibus e na rodoferroviária, que estão em fase de licitação. Os projetos foram selecionados pelo C40, Cities Finance Facility, para apoio na elaboração. O Curitiba Mais Energia ainda conta ainda com painéis no Salão de Atos do Parque Barigui e com a CGH Nicolau Klüppel, que gera energia na queda d’água do Parque Barigui.

Reserva Hídrica do Futuro

O Programa Reserva Hídrica do Futuro contempla ações de curto prazo, como o abastecimento de comunidades vulneráveis no período de escassez hídrica por meio da instalação de caixas d’água que recebem água de poços artesianos perfurados pelo município; e de longo prazo, com obras de infraestrutura para a formação de um futuro reservatório com capacidade de armazenar 43 bilhões de litros de água, a partir da interligação da área das cavas do Rio Iguaçu, em parceria com o Governo do Estado.