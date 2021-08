Durante todo o mês de agosto, os passageiros brasileiros e estrangeiros que passarem pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São […]

Durante todo o mês de agosto, os passageiros brasileiros e estrangeiros que passarem pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, terão a oportunidade de conhecer Piraquara. No dia 03 de agosto, foi lançada a exposição “Visite Piraquara”, que apresenta as principais características da cidade, sua riqueza natural, cultural e histórica.



Montada no saguão de embarque, a exposição é norteada pelos característicos totens de sinalização turísticos encontrados no município. Ela é dividida nos temas Centro Histórico, Mananciais da Serra, Cicloturismo, Caminho Trentino e Aldeia Araça-i, com textos explicativos e fotos. Também permite a interatividade, onde os visitantes têm acesso ao Mapa Turístico Digital, Inventário Turístico, Cartilha Povoando Piraquara, Vídeo Piraquara te Espera e versões digitais da exposição traduzidas em inglês em espanhol.



A exposição foi viabilizada por meio da parceria entre a Prefeitura de Piraquara, Paraná Turismo e Infraero, com o intuito de dar visibilidade turística para o município em um dos locais publicitários mais valorizados, onde transitam passageiros do Brasil e do mundo diariamente. Toda a pesquisa, textos, fotos e o projeto gráfico foram desenvolvidos por equipe própria e a cessão do espaço foi gratuita. “Queremos agradecer a Infraero, o Governo do Estado do Paraná por meio da Paraná Turismo, nesta parceria que nos ajudou a viabilizar esta exposição no Aeroporto Afonso Pena. Local que é uma porta de entrada para vários turistas do Brasil e do exterior. Queremos mostrar que temos uma cidade linda, cheia de história e encantos da natureza e que possui um potencial turístico enorme para ser visitada. ”, destacou o Prefeito de Piraquara Josimar Fróes.



O Presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, participou do lançamento da exposição e destacou a mobilização do município. “O que nós queremos é mostrar para os paranaenses o nosso Estado. E a Prefeitura de Piraquara deu um passo à frente, nos dando oportunidade de mostrar cidade para todos aqueles que embarcam no Aeroporto Afonso Pena. Muita gente vai conhecer a partir de hoje as belezas de Piraquara”, enfatizou.