O Natal Encanto e Luz de São José dos Pinhais espalha muita magia pela cidade. Para entrar ainda mais no clima natalino, uma ação especial está contagiando os moradores do município:



O Concurso de Casas Iluminadas, uma parceria entre a Secretaria de Cultura de São José dos Pinhais e o Shopping São José.



Além de espalhar a verdadeira magia do Natal, a ação ainda vai premiar com vale-compras as casas com as mais bonitas e inspiradoras decorações.



As inscrições já estão abertas e o prazo máximo para realizá-las é até o dia 17 de dezembro, através do site www.casasiluminadas.com.br.