O câncer de próstata é o mais comum entre os homens brasileiros. Fazer o diagnóstico o quanto antes diminui os seus riscos.

O câncer de próstata é o que mais afeta os homens no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são mais 65 mil casos de câncer de próstata no país todos os anos.

Para você entender um pouco mais, esse câncer é um tumor que surge na próstata, glândula localizada na frente do reto e embaixo da bexiga. Ela tem a função de produzir um líquido que nutre e protege os espermatozoides.

Então, para que você entenda mais sobre esse tipo de câncer e saiba como se cuidar, separamos algumas informações básicas. Continue lendo!

Como prevenir?

Homens que têm histórico familiar de câncer possuem uma maior chance de desenvolver a doença. Por isso, nem sempre é possível ter controle sobre o surgimento do câncer de próstata.

No entanto, já foi comprovado que algumas práticas e atitudes ajudam a diminuir os riscos de desenvolver o câncer de próstata: alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes e grãos, com gordura boa, uma rotina de exercícios físicos, sem cigarro e consumo de bebidas alcoólicas controlado.

Como é feito o diagnóstico?

Inicialmente, o câncer não apresenta sintomas, mas com o tempo surge a dificuldade de urinar, sangue na urina, vontade de urinar recorrente, demora em começar e terminar de urinar.

Por isso, para evitar que o câncer avance e alcance um estado grave, é importante fazer o exame de toque retal.

Nele, o médico confere o tamanho, a forma e a textura da próstata. Como complemento, o médico também realiza o exame de PSA, que mede a quantidade do antígeno prostático específico, proteína produzida pela próstata. Se ela estiver alta, pode ser sinal de câncer ou de outras doenças.

Além desses exames, a ressonância magnética também é requisitada pelo médico para ter um diagnóstico ainda mais preciso. Esse exame utiliza um campo magnético para fornecer imagens detalhadas da parte interna do corpo.

Clique e entenda mais sobre a ressonância magnética.

Como é feito o tratamento?

O tratamento depende do estado em que se encontra o tumor. Conforme a necessidade do paciente, o urologista poderá decidir entre alguns tipos de tratamento como a cirurgia, a radioterapia e a terapia hormonal.

Normalmente, para a doença localizada, a cirurgia, a radioterapia e a observação vigilante são os tratamentos escolhidos.

Mas, claro, tudo isso depende do paciente e do tratamento que mais combina com sua condição de saúde.

É muito importante que você se consulte anualmente com um urologista para fazer exames de rotina, a fim de confirmar que a sua saúde está em boa condição. Assim, além de prevenir o câncer de próstata, você também se previne de outras doenças. Cuidar da sua saúde deve ser prioridade em sua vida!

E, para que você tenha uma segurança maior nos exames de check-up, incluindo exames para o diagnóstico do câncer de próstata, encontrar a clínica certa é fundamental.

