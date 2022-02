Nosso corpo precisa estar preparado e aquecido para o exercício. Leia algumas dicas de como evitar lesões musculares.

Praticar esportes faz muito bem para a saúde, isso você já sabe. Mas não adianta sair fazendo o que dá na cabeça. Para evitar lesões musculares, distensões e torções é preciso cuidado e responsabilidade com o próprio corpo: cuidar com a postura, com o excesso de peso e esforço, com a progressão dos treinos, além de aquecer, alongar e descansar.

Mas não se preocupe, é possível seguir praticando esportes sem medo de lesões. Basta incluir na sua rotina essas nossas dicas práticas, que você vai aprender como evitar lesões musculares durante exercícios físicos. Olha só:

Como evitar lesões musculares?

Alongue-se

O alongamento é a parte dos exercícios que, geralmente, as pessoas menos gostam. De todo jeito, é uma prática essencial para a musculatura, pois ajuda na flexibilidade, amplia os movimentos e aumenta o equilíbrio, dando mais suporte para os músculos.



E a pergunta que não quer calar: alongar antes ou depois do exercício? Esse assunto é muito discutido entre os profissionais da área, pois varia muito de acordo com o tipo de exercício praticado e do seu objetivo.



Procure se informar com seu professor, personal trainer ou com o profissional da academia que você frequenta.

Respeite o seu limite

Não adianta você querer recuperar o tempo perdido, nem fazer todos os exercícios de um mês em uma semana. Tudo deve ser feito progressivamente. Aos poucos o seu corpo vai se fortalecendo e aguentando cada vez mais os impactos e os movimentos.



Então, ao notar que você está cansado e dolorido além do normal, faça uma pausa, descanse e se hidrate. Você ainda pode continuar no dia seguinte.

Hidrate-se

Antes, durante e depois: beba muita água.



A água ajuda a repor nutrientes que fortalecem o seu corpo, já que, durante a prática do esporte, o corpo aquece levando a perda de eletrólitos e minerais por meio da transpiração e desidratação.



Essa desidratação te deixa com fadiga e diminui o seu desempenho. Evite chegar ao ponto de sentir sede, pois já é sinal de que o corpo está com falta de água. Busque transformar o ato de beber água em hábito.

Alimente-se bem

Os exercícios são só uma parte do processo para ter uma vida saudável. A alimentação tem um papel extremamente importante para te dar energia e disposição na hora de praticar algum esporte. Dê preferência a refeições com alimentos não industrializados, frutas, legumes, verduras e grãos.



Se você está em busca de um objetivo muito específico, vale conciliar os exercícios físicos com acompanhamento nutricional.

Visite o médico

Antes de tudo, é importante procurar por um ortopedista para que você verifique se está tudo certo com os seus ossos, músculos e ligamentos. Principalmente, se você já teve algum tipo de lesão ou se tem alguma doença como artrose e artrite.



Na consulta, o especialista te orientará sobre uma rotina que não exija muito do seu corpo e que te possibilite praticar esportes com segurança. Além disso, ele provavelmente solicitará alguns exames de imagem para verificar se há algo a ser detectado. Os principais exames solicitados são a ultrassonografia e a ressonância magnética dependendo de qual for a suspeita clínica do médico solicitante. Ambos são exames com precisão excelente.

Conheça mais sobre esses exames e como eles podem ajudar na sua rotina de exercícios.

