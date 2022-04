A tireoide tem um papel principal no funcionamento de nosso organismo e o hipertireoidismo e o hipotireoidismo são complicações para te deixar alerta

O coração é importante para o nosso corpo, concorda? Assim como o cérebro, pulmões e rins. Agora, imagine se existisse uma glândula do nosso corpo que fosse responsável por regular todos esses órgãos: você certamente cuidaria dela, não é? Pois essa glândula existe: a tireoide, responsável pela liberação dos nossos hormônios.

Só para você ter noção do quanto ela afeta a sua vida, a tireoide atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes, nos ciclos menstruais, no peso, na memória, na fertilidade, no humor, nos sistemas cardiovasculares, na concentração, no intestino e muito mais.

É bem simples: sem tireoide nada funciona direito, pois ela atua em todo o metabolismo.

Quando ocorre alguma alteração ou doença, a tireoide pode não produzir hormônios suficientes (hipotireoidismo) ou produzir de mais (hipertireoidismo) — e pode ter certeza que nenhum dos dois é algo bom.

Agora fica a dúvida: como notar as alterações na tireoide e se prevenir de possíveis problemas? Para te ajudar com essa dúvida e outras que podem surgir, separamos algumas informações. Continue lendo!

Alterações na tireoide

Assim como mencionado anteriormente, podem haver alterações na tireoide, gerando falta e do excesso de hormônios. Ambas as complicações ocorrem principalmente nas mulheres, mas também podem afetar homens e crianças.

O primeiro, hipotireoidismo, é frequentemente causado pela Tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que produz anticorpos para atacar e destruir as células da tireoide. As causas da tireoidite podem ser por conta de predisposição genética, de alterações na microbiota intestinal, deficiência de vitamina D, estresse, excesso ou falta de iodo.

Além da Tireoidite de Hashimoto, a remoção da tireoide, o consumo de alguns medicamentos, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo congênito, alterações na glândula pituitária, o pós-parto e infecção viral também são possíveis causas do hipotireiodismo.

Assim como o primeiro, o hipertireoidismo está relacionado a uma doença autoimune, a Doença de Graves. Nela, anticorpos também atacam a tireoide, o que gera um excesso de produção de hormônios. Algumas das causas são: gravidez, estresse, tabagismo, predisposição genética e outras doenças autoimunes.

Fora a Doença de Graves, infecção viral, nódulos e uso de suplementos também podem causar o hipertireoidismo.

Como as principais causas do hipotireodismo e do hipertireoidismo são doenças autoimunes, que nem sempre podem ser evitadas, levar uma vida saudável, com uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, consultas e exames de rotina, pode ajudar a diminuir as chances de desenvolver essas complicações.

Então, acho que já está mais do que na hora de você se cuidar mais, não acha?

Como é feito o diagnóstico?

Antes de tudo, é essencial que você procure por um endocrinologista.

Na consulta, o especialista examinará a região e os sintomas associados, já que costumam ser bem evidentes: pele seca, queda de cabelo, cansaço, aumento de peso, depressão, ansiedade, mudança na voz, inchaço (hipotireoidismo); palpitações, perda de peso, irritabilidade, tremor, queda de cabelo, diarreia, falta de ar, fraqueza (hipertireoidismo) .

E, então, requisitará exames de sangue e de imagem, como o ultrassom.

