A enxaqueca é uma dor de cabeça intensa que afeta a rotina de até 25% das mulheres, segundo Ministério da Saúde.

Você provavelmente já sentiu dor de cabeça em algum momento de sua vida, já que ela é uma das dores mais comuns que existem. Talvez, para passar essa “dorzinha”, você tenha tomado algum analgésico e resolvido o problema. Mas se sua dor é latejante e pulsátil, geralmente acometendo um lado da cabeça e com intensidade moderada a grave, você pode ter enxaqueca.

Diferentemente da dor de cabeça comum, a enxaqueca pode causar pode estar associada a náuseas, vômitos, tontura, sensibilidade à luz, sons e odores.

Por ser uma doença crônica, quem sofre com a enxaqueca tem crises a partir de alguma ação desencadeadora e elas podem durar horas e até dias.

E as mulheres são maioria quando o assunto é enxaqueca. Segundo o Centro de Nutrição Clínica da Universidade de Newcasttle, no Reino Unido, elas têm 3 vezes mais chances de ter enxaqueca do que os homens — a suspeita dos cientistas é de que isso acontece por conta dos hormônios femininos.

Bom, mas se você tem enxaqueca, deve saber que ela pode ser tão forte a ponto de impedir que você consiga realizar suas tarefas diárias.

O pior de tudo é que várias pessoas acham que é só uma dor de cabeça comum ou que é frescura! Mas quem tem sabe que não é uma dor para levar na brincadeira, não é mesmo?

Por isso, para te ajudar a aliviar os sintomas da enxaqueca, separamos essas 4 dicas para você, olha só:

Alimente-se bem

A alimentação influencia tudo na nossa vida. Com uma alimentação saudável, você tem mais disposição e energia, e menos chances de desenvolver diabetes, pressão alta, hipertensão e outras doenças — a lista não é pequena.



A enxaqueca segue a mesma lógica.



Evite estresse

Parece ser mais fácil falar do que fazer, mas evitar o estresse é extremamente importante.



Para você ter uma ideia do quanto o estresse afeta a sua saúde, ele traz problemas como dores musculares e de pele, insônia, cansaço, aumento da pressão, ansiedade e ainda afeta o sistema imunológico.



Por isso, faça exercícios físicos, meditação, trabalhos manuais (artesanato, pintura, crochê etc), esportes e busque meios de cuidar da saúde mental.



Faça exercícios físicos

Claro que não durante as crises. Mas ter uma rotina de atividade física ajuda a controlar o estresse e outros fatores relacionados ao desencadeamento das crises de enxaqueca.



Durma bem

Qualidade de sono é fundamental para um bom funcionamento cerebral. A maioria das pessoas precisam de 6 a 8 horas de sono diárias.

Consulte um médico

Essas dicas são aliadas para aliviar os sintomas da enxaqueca, mas é essencial que, antes de tudo, você busque por um médico.

Enxaqueca pode ser sinal de que há um outro problema a ser encontrado, por isso é fundamental consultar um médico.

Provavelmente o médico recomendará exames de imagem para verificar se há algo mais alarmante a ser descartado. Exames como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada são os mais requisitados, além de serem seguros e tranquilos de serem feitos.

