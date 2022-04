A dor ou o estalo no joelho podem ser sinais de alguma lesão nessa região que precisa ser verificada

Qual esporte ou exercício você pratica? Corrida, academia, futebol, crossfit? Independente de qual seja, existe uma parte do corpo muito conhecida dos atletas que precisa de atenção em todas elas: os joelhos. Já sentiu dor ou estalo no joelho depois de fazer sua atividade?

Fique atento, pois pode ser um sinal de que há algo errado e que precisa de cuidados médicos.

Mas, calma, não é para ficar assustado. É importante que você entenda as possíveis causas dessa dor e não deixe passar nenhuma condição que pode acabar com suas horas de lazer.

Por isso, separamos as principais causas de dor ou estalo no joelho após a prática de esporte e o seu diagnóstico. Continue lendo!

Lesão na patela

A patela, ou rótula, é o osso da parte da frente do joelho que é responsável pela conexão dos músculos do quadril e da coxa com a perna. É ela que transmite força para a extensão do joelho e protege a região anterior da articulação.

Esse osso não é qualquer um. Ainda mais que, sem a patela, você perde a força para movimentar o seu joelho e subir alguns lances de escadas pode ser tornar algo quase impossível. Agora imagina praticar algum esporte!

O deslocamento da patela, por exemplo, pode acontecer enquanto você está praticando algum exercício físico ou ser uma condição genética. Os sintomas normalmente são dores, dificuldade de esticar o joelho, inchaço, sensação de que a patela está solta e estalos.

Além dessa lesão, também podem surgir a Condromalácia Patelar e a Tendinite Patelar.

A primeira ocorre por conta da sobrecarga do joelho que acaba danificando a cartilagem da região.

A segunda, também conhecida como Joelho de Saltador, é uma lesão do tendão que liga a patela com o osso da perna. Essa é bem comum em quem pratica esportes como futebol e atletismo, porque são atividades com movimentos bruscos.

Lesão meniscal

Os meniscos são estruturas localizadas no centro do joelho e são amortecedores de impacto, lubrificantes, estabilizadores e distribuidores das cargas da articulação.

O joelho tem dois meniscos, o medial, que fica do lado interno, e o lateral, do lado externo. Eles são fundamentais para a articulação do joelho.

Para você ter uma ideia, sem os meniscos, chutar uma bola fica impossível, porque o impacto do movimento da perna com o objeto precisa de um amortecedor entre os ossos — imagine a dor do impacto dos ossos colidindo entre si.

As causas não são muito diferentes da lesão da patela, e também estão relacionadas a movimentos bruscos em atividade físicas e atividades cotidianas que exigem certo esforço. Nesse caso, porém, a idade também é um fator significativo, por conta do desgaste ao longo dos anos e de doenças como artrite e artrose.

Os sintomas da lesão no menisco são: dor no joelho, derrame articular ou água no joelho, inchaço, limitação e travamento da articulação do joelho.

Como é feito o diagnóstico de lesões no joelho?

O diagnóstico normalmente é feito por um médico especialista, o ortopedista. Na própria consulta, ele pode identificar a lesão e a confirmação acontece através exames de imagem, especialmente a ressonância magnética.

Esse tipo de exame se tornou “padrão-ouro” no diagnóstico de lesões no joelho, uma vez que identifica o local, o tipo e as lesões associadas, que podem ser de ligamentos e cartilagens.

Conte com a Primamed

Depois de se consultar com o ortopedista, não deixe de fazer os exames requisitados, para que o seu desconforto melhore, é extremamente importante continuar o tratamento. E, caso você tenha dúvida de onde encontrar uma clínica de diagnóstico por imagem confiável, não se preocupe, porque a Primamed oferece todo o cuidado e a atenção que você merece.

A Primamed tem um atendimento humanizado, com diagnósticos precisos e pontuais, oferecendo serviços de diagnóstico por imagem de qualidade. Além disso, ela é a única clínica de radiologia e diagnóstico por imagem em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Clique e agende agora o seu exame pelo Whatsapp!

Primamed

Rua Bolsão dos Papagaios, 48, Centro, Pinhais.

Diretora Clínica: Dra. Flávia Orizzi de Souza Sandrin – CRM/PR: 27.862

Diretor Técnico: Dr. Lucas Azevedo Lopes de Andrade – CRM/PR: 35.637