Apesar de normalizada pela maioria de nós, sentir dor lombar não é natural e deve ser investigada.

Responde com sinceridade: você avalia de fato o quanto a dor lombar atrapalha o seu dia a dia? Ou já “se acostumou” com essa dor que vai e volta e você nem sabe direito da onde vem?

Mas calma que não é só você. O assunto “dor lombar” é muito parecido com o assunto “dor de cabeça” — inclusive, as duas maiores causas de busca por ajuda médica no mundo: se você não está com dor lombar nesse momento da vida, já teve ou terá futuramente.

Para ser mais exato, no caso da dor lombar, a OMS – Organização Mundial da Saúde estimaque esse número gira em torno de 80% da população mundial.

O que os estudiosos dizem, por outro lado, é que esse número deve ser ainda maior. Uma pesquisa de 2015 mostra que mais de 60% das pessoas que sofrem de dor lombar não buscam ajuda médica para diagnosticar e tratar o problema.

Não crie uma dor de estimação

Mas antes de falar das causas dessa condição, é preciso conhecer um pouco mais dessa região do nosso corpo.

A nossa coluna vertebral é dividida em partes. Uma delas é a coluna lombar, que fica entre a coluna torácica e sacro

Lombar, então, écomo chamamos comumente esta região localizada na parte inferior da coluna, formada geralmente por 5 (cinco) vértebras.

A dor nessa região, também conhecida como lombalgia, pode ser resultado de inúmeros fatores: falta de exercícios físicos, excesso de esforço físico, permanecer sentado ou deitado por longos períodos, usar mochilas mal ajustadas e doenças, como a obesidade.

Ou seja, essa dor está sempre associada a outros fatores e pode evoluir para dor crônica ou comprometer a força e a sensibilidade nas pernas.

Os sintomas da dor lombar

Alguns dos sintomas característicos da dor na lombar são: sensação de queimação na região; dor que irradia para os glúteos, as coxas e até os joelhos; dor que piora ao se levantar, sentar, inclinar; dor persistente, incapacitante ou intensa.

Os sintomas também dependem do tipo de lombalgia: a aguda, mais intensa, mas que normalmente desaparece depois de algumas semanas; e a crônica, que é menos intensa, mas que persiste por mais de 3 meses ou durante a vida toda.

É normal apenas tomar algum remédio para aliviar a dor e deixar para lá esse desconforto, retornando à rotina normalmente. Porém, se essa dor surge com frequência, algo está errado e precisa de investigação médica. O recomendado é agendar uma consulta com um ortopedista.

Como é feito o diagnóstico da dor lombar?

Como a dor na lombar não é uma doença, mas sim um sintoma que deve ser investigado. O médico especialista realiza uma avaliação clínica no consultório e pode indicar tratamento com remédios, fisioterapia e, a fim de verificar se pode ser algo grave, solicitar exames de imagem, como o raio-x, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética.

Então, caso você esteja tendo lombalgia, é importante procurar um médico e, se você precisar fazer exames de imagem, encontrar um lugar confiável e acolhedor.

