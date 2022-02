A ecografia é um dos exames de imagem mais requisitados por médicos e tem ótimos resultados.

A ecografia, ultrassom ou ultrassonografia é um exame de imagem para visualizar órgãos e tecidos por meio de um transdutor, aparelho que emite e capta ondas sonoras ao toque do corpo.

Esse exame é requisitado por médicos para diagnosticar diversos tipos de doenças e para o acompanhamento da gestação. É um exame de imagem sem radiação e pode ser realizado em qualquer fase da vida, não havendo contraindicações.

Para realizar o exame, o paciente é posicionado conforme a parte do corpo a ser estudada e o médico movimenta o aparelho para visualizar a região. As imagens são enviadas para um computador e investigadas pelo médico.

Alguns exames exigem preparação prévia, como o ultrassom da pelve, em que a pessoa precisa estar com a bexiga cheia para facilitar a observação das imagens e em jejum no caso de ecografia do abdômen.

Há diferentes tipos de ecografia, sendo os principais: obstétrica, 3D e 4D, das mamas, da tireoide, pélvica e abdominal.

Ecografia obstétrica

Essa ecografia é fundamental para o pré-natal durante a gravidez. O exame auxilia na identificação do sexo do feto, na análise morfológica — para observar o desenvolvimento das estruturas e dos órgãos — e na verificação dos batimentos cardíacos.



Serve também para observar se há alguma má formação, no feto ou alterações placentárias, como deslocamentos e grau de envelhecimento da mesma.



Ecografia 3D e 4D

A ultrassonografia em 3D ou 4D fornece uma imagem mais detalhada do feto, sendo possível observar se há alguma alteração com mais precisão, além de mostrar os aspectos físicos do feto.



A sua alta tecnologia também permite captar os seus movimentos em tempo real. O período recomendado para realizar esse exame é entre 26 a 29 semanas de gestação.



Ecografia das mamas

Esse ultrassom examina de uma forma não invasiva as mamas, sendo um bom aliado à mamografia, na detecção precoce do câncer de mama. A ecografia mamária também auxilia na avaliação dos implantes de silicone.



Ecografia da tireóide

Por meio da ecografia da tireóide, glândula localizada no pescoço, observa-se o tamanho, as alterações em seu formato e se há algum nódulo. Esse exame auxilia na detecção de câncer e de doenças como a Tireoidite de Hashimoto e a Doença de Graves.



Ecografia pélvica

A ecografia pélvica examina a região inferior do abdômen. Assim, nos homens, é possível observar a bexiga, a próstata e as vesículas seminais. Já nas mulheres, podem ser examinados a bexiga, o útero e os ovários.



Para examinar os órgãos pélvicos das mulheres também há o ultrassom transvaginal, no qual um aparelho é inserido no canal vaginal e proporciona uma visão mais precisa dessa região.



Ecografia do abdômen

A ultrassonografia abdominal permite visualizar a região do abdômen, mais especificamente os órgãos internos, como fígado, vesícula biliar, rins, baço e bexiga urinária.



A ecografia do abdômen é indicada para diagnosticar e acompanhar diversas doenças como cirrose, cálculos renais e na vesícula biliar, tumores, entre outros.



