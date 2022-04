A trombose é uma doença que acomete cerca de 180 mil brasileiros por ano e pode gerar um grande risco se não for tratada a tempo

A trombose é bem conhecida, principalmente pelas mulheres. Quem nunca ouviu falar que as pílulas anticoncepcionais dão trombose, assim como as varizes? Mas você sabe o que realmente é e quais são as causas?

Então, vamos começar pelo básico: a trombose é uma doença que ocorre por conta da formação de um coágulo em veias ou artérias, que bloqueia a circulação do sangue. Esse coágulo pode se movimentar na corrente sanguínea e afetar o cérebro, os pulmões, o coração e outras áreas, podendo virar uma lesão grave. Ou seja, não é algo para deixar de lado.

O problema maior é que muitas pessoas desenvolvem a trombose e nem se dão conta! Por isso, para te conscientizar dessa doença e te ajudar a se prevenir, separamos algumas informações para que você esteja sempre atenta à sua saúde.

Os tipos de trombose

Assim como diversas doenças, a trombose apresenta dois tipos, sendo eles: a trombose venosa e a trombose arterial.

A trombose venosa é a formação de coágulos (trombos) nas veias, que são responsáveis pela circulação do sangue do corpo para o coração. Ela causa inchaços e congestão dos fluidos na área afetada e pode causar uma embolia pulmonar.

Diversos fatores podem causar essa trombose, como doenças ou lesões nas veias, imobilidade, fratura, medicamentos, obesidade, doenças de predisposição hereditária.

Já a trombose arterial é a que forma trombos nas artérias, vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os órgãos e tecidos. Ela é menos comum que a venosa e pode ser mais letal, já que pode levar à necrose do tecido, além de causar ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVC).

A principal causa da trombose arterial é a aterosclerose, processo que acumula e endurece gordura nas paredes das artérias. E ela ocorre por conta de fatores de risco como sedentarismo, estresse, obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes.

Agora que você já entende um pouco mais sobre os riscos dessas tromboses, está na hora de se cuidar e deixar a vida sedentária para trás!

É fundamental fazer exercícios físicos com regularidade, ter uma alimentação saudável, beber bastante água, diminuir o consumo de álcool e de cigarro e evitar ficar muito tempo sentado ou deitado.

Sintomas da trombose

Às vezes a manifestação da trombose é silenciosa e não apresenta sintomas. Por esse motivo, é importante que você sempre realize consultas médicas e exames de rotina, como ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada.

Alguns dos principais sintomas são:

Dor;

Inchaço;

Vermelhidão na área;

Veias dilatadas;

Aumento da temperatura no local afetado;

Pele enrijecida.

Conheça a Primamed e realize seus exames

Encontre a clínica de diagnóstico ideal

Assim, depois de se consultar com um médico e preparar as guias para os exames, você precisa encontrar uma clínica de diagnóstico por imagem que tenha um atendimento de qualidade. Uma clínica que te acolha e te trate com carinho e respeito.

A Primamed tem tudo isso e muito mais. Com um atendimento humanizado e diagnósticos precisos e pontuais, a clínica de imagem oferece diversos exames com tecnologia de ponta.

Agende o seu exame pelo Whatsapp!

Primamed

Rua Bolsão dos Papagaios, 48, Centro, Pinhais.

Diretora Clínica: Dra. Flávia Orizzi de Souza Sandrin – CRM/PR: 27.862

Diretor Técnico: Dr. Lucas Azevedo Lopes de Andrade – CRM/PR: 35.637