A mamografia digital é o método mais eficaz para a detecção do câncer de mama

A mamografia é um exame essencial para a detecção do câncer de mama. Anualmente, são realizadas campanhas para incentivar mulheres a partir de 40 anos ou mais a fazerem o exame com frequência a fim de prevenir casos graves.

De acordo com o CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia), no Brasil, as sociedades médicas recomendam o rastreamento mamográfico anual para as mulheres entre 40 a 75 anos, que possibilita a redução da mortalidade pelo câncer de mama e, por isso, a mamografia deve ser feita anualmente.

Independentemente da faixa etária, é muito importante fazer exames de rotina, além de estar sempre atenta ao seu corpo e às alterações que ocorrem nele. O autocuidado é fundamental para para a prevenção do câncer de mama.

Qual é a diferença entre a mamografia digital e a convencional?

A mamografia digital ou mamografia de alta resolução utiliza da tecnologia para proporcionar um exame com resultados nítidos e precisos.

Por meio de um aparelho, as imagens do exame são enviadas para um computador, diferente da mamografia por filme, que é analógica, ou seja, as imagens são impressas em filmes. No exame convencional, nem sempre sai uma boa qualidade de imagem e o exame precisa ser realizado com mais frequência.

Para fazer ambas as mamografias é preciso comprimir as mamas em uma bandeja que emite raios X, o que pode causar desconforto. Porém, a mamografia digital, por ser mais atualizada e prática, garante um exame rápido e tranquilo, já que a sensibilidade do aparelho possibilita uma compressão menos intensa das mamas.

Ainda, segundo pesquisa, a taxa de detecção da mamografia digital é maior que a da mamografia convencional, principalmente em mulheres entre 50 e 60 anos. Desse modo, fica claro que procurar por uma clínica que realize a mamografia digital é a melhor escolha para a prevenção do câncer de mama.

Se você for realizar o exame, não se esqueça de ir depois do período menstrual, uma vez que as mamas ficam mais sensíveis, e não utilize cremes, talcos ou desodorante no dia para evitar interferências nas imagens.

Clique e entenda melhor sobre a mamografia digital.

A clínica ideal para você realizar sua mamografia

Realizar o exame das mamas é uma prova do quanto você ama seu corpo e cuida da sua saúde. E, para fazer isso da melhor maneira possível, é importante que você busque por um lugar que te acolha e que deixe todo o processo mais fácil e tranquilo.

A Primamed é a clínica de diagnósticos por imagem que você procura na região metropolitana de Curitiba. Com equipamentos modernos e tecnologia avançada, a clínica se preocupa em estar atualizada e investir no que há de mais atual no mercado.

Fora a qualidade dos equipamentos, a Prima também se dedica em oferecer um atendimento humanizado e um diagnóstico preciso, tudo com pontualidade.

Por isso, não perca tempo e agende a sua mamografia na Primamed!

