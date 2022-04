Diagnóstico rápido e ágil faz toda a diferença no tratamento da doença

Surge como uma cólica que evolui para uma dor intensa e constante do lado direito superior do abdômen. A dor tende a piorar após as refeições e pode te deixar nauseado e febril. Se você já entendeu, sabe que esse é o caminho de um diagnóstico de pedra na vesícula.

Neste artigo, falaremos sobre os sintomas, causas, diagnóstico e tratamento do cálculo biliar, também conhecido como pedra na vesícula.

Desvendando a doença: o que é pedra na vesícula?

A maneira mais fácil de entender a doença é compreendendo qual a função da vesícula biliar. De maneira simples, seu papel no organismo é armazenar a bile, líquido produzido pelo fígado que é responsável por atuar na digestão de gorduras do intestino.

A bile, por sua vez, é formada por várias substâncias, entre elas o colesterol, principal responsável pela formação de cálculos (pedras) na vesícula.

Estão propensos a desenvolverem essas pedras pacientes com obesidade, diabetes mellitus, hipertensão e cirrose. Vida sedentária, colesterol alto e má alimentação também são fatores de risco.

Outro ponto interessante é a relação mulher x homem, que chega em 4:1 na idade reprodutiva e se iguala com o envelhecimento. A maior incidência de cálculos biliares nas mulheres se explica pelo uso prolongado de anticoncepcionais e elevação no nível de estrogênio.

O surgimento dos cálculos impedem o fluxo da bile para o intestino e causam uma inflamação chamada de colecistite. A dor sentida pelos pacientes ocorre devido a essa inflamação, que pode se desenvolver de maneira aguda ou crônica.

Como diagnosticar pedra na vesícula?

Cálculos biliares podem evoluir de maneira inesperada e a rapidez e agilidade no diagnóstico da enfermidade são garantias de sucesso no tratamento.

Neste aspecto, o diagnóstico é realizado por meio de exames de imagem, principalmente ultrassom, exame rápido (fica pronto em pontos minutos), acessível e sem nenhum efeito colateral.

Na prática, o exame funciona assim: um aparelho que emite e capta ondas sonoras é deslizado pela região que se quer investigar. Tais ondas formam imagens em um computador que mais tarde serão analisadas por um responsável.

Nestas imagens, seu médico cirurgião terá acesso a diversas informações, como a quantidade de pedras (sim, é possível desenvolver mais de uma ao mesmo tempo), sua localização dentro da vesícula e sinais ou não de inflamação.

Na sequência, munido dessas informações, é possível fazer escolhas mais assertivas quanto ao melhor tratamento para cada paciente.

Como tratar pedra na vesícula?

O tratamento pode ser feito à base de medicamentos ou por via cirúrgica. A escolha é feita pelo médico especialista e dependerá do tamanho das pedras e do nível de dor do paciente.

De maneira geral, dieta e remédios são indicados quando as pedras ainda são pequenas e não causam sintomas. Entretanto, pedras grandes, que já estão obstruindo os canais biliares, geralmente exigem a remoção da vesícula.

A cirurgia, chamada de colecistectomia, é feita por videolaparoscopia. O procedimento exige anestesia geral e costuma ser de baixo risco, com um pós-operatório curto e pouco doloroso.

Onde realizar seu exame diagnóstico?

Se seu médico está desconfiando que você possui pedras na vesícula, provavelmente ele te indicará para realizar uma ultrassonografia.

A qualidade das imagens, assim como a precisão dos laudos realizados pelo corpo clínico, é essencial para a assertividade do diagnóstico.

