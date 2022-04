A pressão alta ou hipertensão arterial acomete 1 em cada 4 pessoas e pode levar a complicações sérias se não diagnosticada e tratada

Tontura, visão embaçada, zumbido nos ouvidos e dor de cabeça: já sentiu algum desses sintomas? Talvez tenha até achado que era uma pressão baixa passageira ou nada de mais. Mas, se isso tem acontecido com frequência, podem ser sintomas de pressão alta.

Principalmente se você sentir algum desses indícios combinados com sonolência, enjoo, dificuldade de respirar, sangramento nasal, fraqueza, dor no peito e dor na nuca.

Então, fique atento, pois a pressão alta ou hipertensão é uma doença que afeta a pressão arterial e pode levar a complicações por fazer o coração trabalhar mais do que o normal para distribuir sangue ao corpo.

Com o tempo, esse excesso de trabalho danifica os tecidos das artérias, fazendo com que conduzam menos sangue para o resto do corpo.

Pode ter certeza que os problemas causados por isso não são pouca coisa: AVC (Acidente Vascular Cerebral), infarto, aneurisma arterial, insuficiência renal e cardíaca, disfunção sexual, demência, entre outros.

O pior de tudo é que muitas pessoas têm hipertensão e não fazem ideia. Isso porque nem sempre a pressão alta demonstra sintomas.

Por isso, checar a pressão com frequência é ideal para identificar a pressão alta. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 1 em cada 4 pessoas é hipertensa.

Por isso, se cuide! Conheça alguns exames que ajudam no diagnóstico de pressão alta.

1 – MAPA

O exame de MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial) analisa a pressão durante 24 horas, a cada 20 minutos. Um monitor conectado a um tubo fino e a uma braçadeira é colocado na cintura do paciente e, a cada 20 minutos, a braçadeira é acionada e o monitor registra a pressão.

Depois das 24 horas, os dados formam um gráfico onde é possível analisar as alterações da pressão arterial.

2 – Holter

O holter é bem parecido com o MAPA. Nele, também é colocado um monitor na cintura do paciente por 24 horas.

No entanto, diferentemente do MAPA, o holter detecta a atividade elétrica do coração. Então, ao invés de ser uma braçadeira, fios são conectados ao tórax.

O exame tem o objetivo de verificar a variação do ritmo cardíaco e identificar se há alguma alteração que pode levar ao diagnóstico de doenças cardíacas, já que a pressão alta aumenta os riscos de desenvolvê-las.

3 – Teste ergométrico

O teste ergométrico é o famoso exame da esteira, aquele em que o paciente corre em uma esteira ou em um cicloergômetro com eletrodos colados no tórax e uma braçadeira, enquanto o médico avalia a função cardiorrespiratória e circulatória durante a atividade física.

4 – Ressonância magnética

A ressonância magnética é um exame que cria imagens de alta precisão por meio de uma máquina que emite ondas eletromagnéticas. Assim, é possível ter uma visão ampla das válvulas cardíacas, do coração, dos músculos e do fluxo sanguíneo na área.

Tudo que o paciente precisa fazer é se deitar em uma maca, enquanto a máquina processa a imagem de seu corpo, sem dor ou incômodo.

5 – Ecodopplercardiograma

Apesar de seu nome ser bem complicado, esse exame é bem simples e rápido de fazer. Ele é um ultrassom do coração, ou seja, mostra imagens em tempo real do órgão por conta da emissão de ondas sonoras — o diferencial é que também permite avaliar a circulação dos vasos sanguíneos e o fluxo sanguíneo.

Assim como qualquer ultrassonografia, o paciente só precisa ficar deitado em uma maca enquanto o médico passa o aparelho com um pouco de gel na área a ser examinada.

Encontre a clínica de imagem ideal

Agora que você já conhece os principais exames para realizar o diagnóstico da hipertensão, falta encontrar uma clínica de diagnóstico por imagem que torne essa experiência mais tranquila e fácil para você.

A Primamed, única clínica de diagnóstico por imagem de Pinhais e região metropolitana de Curitiba, é o lugar certo para você.

A clínica oferece um atendimento humanizado, acolhedor, com diagnóstico preciso e pontual.

Agende os seus exames agora mesmo por Whatsapp.

Primamed

Rua Bolsão dos Papagaios, 48, Centro, Pinhais.

Diretora Clínica: Dra. Flávia Orizzi de Souza Sandrin – CRM/PR: 27.862

Diretor Técnico: Dr. Lucas Azevedo Lopes de Andrade – CRM/PR: 35.637