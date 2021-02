Manutenções periódicas ajudam a tratar manifestações patológicas nas instalações de um imóvel

A conquista de um imóvel ou edificação própria é uma realização importante para muitas pessoas. Além do alto valor investido na aquisição do bem, existe o sentimento de segurança que essa negociação traz. Mas para conservar o imóvel em boas condições e manter seu valor de mercado, é fundamental que os proprietários se preocupem com a manutenção periódica.

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, realizar manutenções preventivas regulares em seus imóveis custa bem menos do que corrigir falhas construtivas e manifestações patológicas estruturais que não foram tratadas no início.

As construções também envelhecem e, com o passar dos anos, elas podem começar a apresentar problemas ocultos, que são imperceptíveis a olho nu. Em muitos casos, esses problemas estruturais só se manifestam de forma evidente quando já comprometeram componentes importantes da construção.

Para evitar que isso aconteça, a realização de check-ups preventivos na edificação, conduzidos por especialistas em engenharia diagnóstica, é essencial. Isso faz com que sejam diagnosticadas patogenias construtivas antes mesmo de elas se tornarem críticas.

O custo dessas inspeções periódicas é menor do que muitos tratamentos urgentes e de grande intensidade que podem vir a ocorrer pela falta de uma manutenção adequada.

Atividades do escopo da engenharia diagnóstica

Uma das atividades da engenharia diagnóstica é a realização de sistemas de gestão para as manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Os principais fundamentos normativos empregados em trabalhos de manutenção predial estão descritos principalmente nas normas da ABNT NBR 15575-1(Edificações Habitacionais – Desempenho: Requisitos Gerais) e NBR 5674 (Manutenção de Edifício: Requisitos para o sistema de gestão de manutenção).

A elaboração de um Plano de Manutenção Predial também permite que o cliente tenha em mãos, de maneira objetiva, o melhor roteiro a ser aplicado para a realização das verificações periódicas em diversos sistemas construtivos que compõem a edificação.

Utilizar-se de uma equipe de engenharia com conhecimento técnico responsável pela manutenção predial preventiva evita problemas estruturais e resolve a situação antes que ela se torne grave e gere um desgaste desnecessário ao cliente. É importante que as edificações tenham um manual orientativo de conduta para tratamentos das principais manifestações patológicas que podem atingir os imóveis.

