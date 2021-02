Alguns problemas de estrutura podem ser mais aparentes do que outros. Veja algumas dicas para evitar situações desagradáveis no futuro

Neste momento de quarentena, enquanto cuidamos da nossa saúde, também é importante aproveitarmos para avaliar a saúde do nosso imóvel. Muitas vezes, por falta de manutenção, falhas de projeto ou problemas na execução da obra, o imóvel pode apresentar sintomas que, em alguns casos, representam risco ao sistema construtivo.

Nem sempre manifestações estranhas na estrutura são um problema simples. E por desconhecimento técnico, não tomamos a devida precaução em procurar um especialista na área de engenharia diagnóstica, que pode avaliar a situação e atestar os riscos existentes.

Por isso, tem sido cada vez mais comum, uma elevada quantidade de imóveis que acabam comprometidos ao não se resolverem questões estruturais, muitas vezes de simples tratamento. Nesses casos, é a expertise do profissional contratado que garantirá a metodologia correta para tratamento das manifestações patológicas. Com o procedimento adequado, é possível atestar a total segurança do imóvel e também agregar valor.

A seguir a Qualienge relacionou alguns aspectos importantes que visam promover a segurança e a qualidade do seu imóvel:

Projetos Estruturais Bem Elaborados.

A concepção do projeto estrutural e suas interfaces é de suma importância para que tenhamos obras tecnicamente seguras. Esse projeto, quando elaborado por profissionais experientes, proporciona uma redução nos custos de execução das estruturas prediais devido ao emprego de peças adequadamente dimensionadas.

Execução Assistida da Obra

De nada adianta termos projetos bem elaborados, se durante a execução da obra não forem atendidas as especificações e os procedimentos indicados. O Controle de qualidade durante a fase de execução da obra é indispensável para garantir a qualidade do empreendimento.



Muitos imóveis apresentam manifestações patológicas, como fissuras e trincas, produzidas por falhas de execução durante as concretagens. Em estruturas metálicas é comum a ocorrência de problemas causados por apertos insuficientes de parafusos ou até mesmo por montagens sem observação. Todas essas questões podem ser identificadas por um profissional com expertise em engenharia diagnóstica, que adotará as medidas corretivas.

Manutenção Preventiva

Com o passar do tempo é comum que as construções sofram desgastes em alguns dos sistemas construtivos. É natural que aconteça a deterioração dos materiais devido ao uso contínuo. Para evitar que apareçam problemas, é fundamental que sejam realizadas manutenções preventivas no imóvel, avaliando-se as condições em que se encontram os sistemas construtivos, principalmente o estrutural. Assim como na nossa saúde, o quanto antes identificarmos o problema, mais rápido poderemos trata-lo.

Busque uma equipe profissional

Caso você identifique que seu imóvel está com problemas, é fundamental a visita de um profissional capacitado que irá avaliar os riscos inerentes.

