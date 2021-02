Requisitos importantes para uma construção segura e econômica

Nos últimos anos, foi possível observar diversos incidentes em que estruturas de imóveis públicos e privados acabaram cedendo e, em muitos casos, essas situações feriram pessoas gravemente e ganharam projeção nacional. Os desabamentos causam preocupação pela sua aparente imprevisibilidade – afinal, como saber quando uma construção está com problemas e corre o risco de desabar?

O que muitas pessoas não sabem é que, sim, é possível prever esse tipo de incidente e evitar que a situação se transforme em tragédia. Para isso, existe uma área de estudo muito importante, chamada Engenharia Diagnóstica,que investiga as manifestações patológicas prediais por meio de metodologias técnicas que permitem analisar e atestar a estabilidade das construções.

Os profissionais especializados nesse ramo realizam auditorias nas principais áreas do imóvel, visando avaliar a solidez da construção e propor ações para tratamento das manifestações patológicas identificadas.

O principal benefício desse tipo de prática é oferecer segurança para todos que circulam no imóvel diariamente. Em suma, a adoção das auditorias como uma conduta padrão da administração de construções públicas e privadas é a melhor forma de prever desabamentos e ter a oportunidade de intervir corretamente antes que algum sinistro se concretize.

Como funciona a engenharia diagnóstica?

As práticas de prevenção, análise e diagnóstico das possíveis falhas em uma construção podem começar a ser feitas em qualquer etapa da construção. Entretanto, o ideal é que haja o acompanhamento de um escritório especializado ainda nas fases iniciais do projeto, pois um projeto estrutural bem elaborado, além da economia gerada na sua execução, agrega segurança e longevidade ao imóvel. A contratação do acompanhamento técnico, já no estágio inicial da obra, irá permitir que todos os cuidados necessários durante a execução da obra, principalmente para as fundações e estruturas prediais, sejam realizados mediante controles de qualidade que irão garantir que os serviços foram feitos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Em Curitiba, um dos nomes que se destaca pela atuação de excelência no setor é a QUALIENGE ENGENHARIA, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) sob o número 52461. Com mais de vinte anos de experiência no ramo, o escritório possui uma equipe técnica especializada totalmente apta a realizar esse tipo de trabalho, contribuindo para a segurança de todos que usufruem do imóvel.

A atuação no empreendimento de uma empresa gabaritada como a Qualienge permite benefícios como:

Que a elaboração do projeto estrutural seja realizada por uma equipe técnica especializada, que irá projetar uma solução plenamente eficiente buscando sempre o menor custo para execução com prazos reduzidos. Assim, há a tranquilidade de saber que todos os protocolos de segurança serão seguidos, bem como as normas técnicas exigidas pela legislação vigente, e que apenas os melhores materiais serão utilizados;

Através do acompanhamento técnico durante a execução das obras, assegura-se que a obra será executada atendendo-se aos requisitos de normas técnicas e a todos os procedimentos do sistema de gestão da qualidade, resultando com isso obras com menor desperdício de materiais, redução de retrabalhos e emprego de materiais adequados;

Com a adoção de uma rotina de manutenção periódica pode-se identificar e solucionar a tempo quaisquer percalços estruturais que possam comprometer aspectos de segurança. Em suma, para agregar valor a um imóvel é de suma importância que o projeto seja bem elaborado, que a construção seja controlada tecnicamente, e que inspeções regulares sejam realizadas de forma a prever as ações para eliminar os riscos de colapsos estruturais.

Se interessou? Quer saber mais sobre os benefícios da engenharia diagnóstica? Entre em contato agora mesmo pelo telefone (41) 9 9132-5557 ou acesse o site: www.qualienge.com e converse com a Qualienge!