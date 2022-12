Essa opção possui menores custos de manutenção e maiores opções de personalização, ótima para investidores e para quem procura onde morar

Quando buscamos um imóvel, algumas vezes ficamos encantados por um prédio antigo e mais tradicional, e em outras uma obra nova, muitas vezes ainda em construção, aparece como opção e gera uma dúvida na cabeça: será que um apartamento novo realmente vale a pena?

Separamos nesse texto alguns motivos para comprar um apartamento novo e algumas respostas para a pergunta de sempre: comprar em obras, na planta ou pronto?

Apartamento novo é a melhor opção?

O imóvel novo ou ainda em construção costuma ser ótimo, tanto para quem quer investir quanto para quem planeja morar:



1. Custo de manutenção quase zero

Assim que a construtora entrega o imóvel seu custo de manutenção é baixo. Tudo é novo: desde a rede elétrica até o encanamento, pisos, revestimentos e outros tipos de acabamentos. Ou seja, nada de manutenção e reformas para o novo morador.

Em empreendimentos novos existe também a garantia da própria construtora, que protege o proprietário de diversos tipos de defeitos, inclusive os estruturais que podem comprometer a unidade.

Quem deseja ainda mais segurança deve escolher com cuidado de onde comprará o imóvel. A Quest Construtora possui ISO 9001:2015 no âmbito de Execução de Obras Civis de Edificações e Incorporação de Empreendimentos Imobiliários. O certificado é uma garantia de qualidade de seus projetos entregues.



2. Maior valorização futura

O apartamento novo é um quadro em branco. Isso significa que tanto o bairro onde ele está localizado quanto o próprio empreendimento ainda têm muito para crescer e desenvolver. Enquanto um imóvel mais antigo já passou por um longo processo de valorização, o novo ainda deve passar por incrementos no seu preço.

Portanto, quem deseja investir ou quer usar o imóvel como algum tipo de “poupança” pode ter certeza de que os novos são mais vantajosos. A valorização é maior ao longo do tempo e conforme suas unidades ficam mais escassas no mercado.



3. Design atual e moderno

Mesmo que o antigo tenha seu charme, nada se compara a um empreendimento recém-inaugurado. Seu design é moderno e funcional, além de incluir novidades em áreas comuns que trazem maior qualidade de vida.

Algo tão simples quanto um elevador pode estar ausente em um prédio antigo. Já em empreendimentos recentes é praticamente obrigatório. Isso vale para áreas de lazer. Há alguns anos poucos prédios possuíam área pet ou espaço de coworking.



4. Menor burocracia

A maior parte dos imóveis mais antigos possuem um proprietário, o que significa que a imobiliária ou construtora está agindo como um intermediário, aumentando a burocracia necessária para realizar a compra.

Empreendimentos imobiliários ainda em fase de lançamento são mais rápidos de adquirir pela praticidade do processo. Os documentos para comprar imóvel podem não variar tanto, mas as opções de pagamento e financiamento sim.

Alguns empreendimentos, inclusive, possuem opções de parcelamento da entrada ou condições com juros menores.

5. Preço de condomínio baixo

Aqui está uma grande desvantagem de imóveis que existem há algum tempo: o condomínio costuma ser mais caro. Isso acontece por uma combinação de fatores, como custos de manutenção e valorização do empreendimento.

Comprar ainda na planta ou pouco depois do lançamento ajuda a economizar nesse aspecto. O condomínio costuma ser mais barato sem perder eficiência administrativa.

6. Maior opção de escolha

O comprador dificilmente consegue optar pelo andar ou torre de seu apartamento em um imóvel antigo. As chances de o empreendimento estar quase completamente vendido são altas e a pessoa precisa contentar-se com as poucas unidades disponíveis.

Já em empreendimentos recentes as opções são amplas. É possível escolher tudo e algumas construtoras oferecem, inclusive, a chance de personalizar a planta da unidade escolhida para adaptar-se melhor às necessidades do comprador.

Comprar na planta ou pronto?

Os mais apressados, práticos e desconfiados certamente pensam em pegar um prédio já construído para mudarem logo ou analisarem com calma a qualidade da construção e a garantia da entrega.

As vantagens do imóvel ainda na planta, no entanto, não podem ser ignoradas. O negócio é mais flexível, tanto em condições de pagamento quanto em chances de escolha da unidade. O futuro morador consegue optar de acordo com a torre e com o tipo de planta. Muitas construtoras trabalham com variedades de metragem e quantidade de cômodos para melhor adaptar-se às necessidades de cada um.

É claro que tudo depende da escolha de uma construtora de confiança, para evitar atrasos e problemas na obra. A Quest Construtora, conhecidas por empreendimentos de alta qualidade, ajuda a minimizar os riscos e a conseguir um apartamento novo que atenda as prioridades de cada família.

