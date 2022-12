Precisa juntar dinheiro para adquirir seu imóvel? Algumas dicas de poupança ajudam a começar o processo

Antes de comprar um imóvel a maioria das pessoas precisa acumular capital. Como juntar dinheiro o suficiente para conseguir realizar esse sonho? A tarefa parece difícil e até impossível algumas vezes, mas existem técnicas simples que você pode aplicar no dia a dia.

Quem está pensando em comprar um apartamento novo com certeza vai aproveitar algumas das sugestões que trouxemos abaixo.

Como juntar dinheiro para comprar um apartamento?

Juntar dinheiro é basicamente gastar menos dinheiro do que ganha em um mês, por um longo período. Sem um objetivo claro definido e um plano de poupança, a pessoa dificilmente conseguirá ter a quantia necessária para o imóvel.

Afinal, sempre surgem novos gastos, despesas inesperadas, problemas e oportunidades de outras compras que atrapalham. Usando as dicas abaixo, defina uma estratégia para conseguir comprar um apartamento ou imóvel em breve.

1. Esqueça a poupança: invista na renda fixa

Juntar dinheiro na poupança parece uma solução óbvia, mas não estamos falando de uma quantia qualquer que sobre no mês. Antes de começar a poupar, vale a pena avaliar as finanças e descobrir exatamente quanto você gasta por mês e quanto consegue poupar.

Depois de entender onde estão os principais custos, defina um valor mínimo para colocar na poupança. Isso deve tornar-se uma regra, caso contrário é fácil encontrar exceções e deixar de poupar ao longo do mês.

Os aplicativos de banco inclusive permitem programar o depósito na conta poupança automaticamente. Assim você consegue evitar as constantes desculpas na hora de guardar um pouco para comprar o imóvel.

Vale salientar que poupança é um termo clássico, mas hoje em dia o dinheiro ali guardado rende muito pouco. Estude as possibilidades de investimentos de renda fixa do seu banco, que possuem pouco risco, não demandam grande conhecimento e acompanhamento.

2. Tenha prioridades para evitar gastos desnecessários

Será que todos os gastos na casa são necessários e exagerados? A recomendação é começar a comprar somente o essencial, seja no mercado, em roupas ou atividades de lazer.

Isso não significa renunciar a tudo que você gosta, mas criar o hábito de manter os gastos sob controle. Pense em quantas vezes por mês você compra roupas, por exemplo. As peças realmente eram essenciais e foram usadas várias vezes? Provavelmente não.

É surpreendente o quanto conseguimos poupar quando conhecemos esses pequenos gastos desnecessários e começamos a evitá-los.

3. Evite compras por impulso

A fila de supermercado é um ótimo exemplo de compras por impulso. Algumas vezes você entra só para comprar pão e leite, mas quando chega ao caixa está com alguns chocolates, bolachas e outros petiscos no carrinho porque eles estavam à mostra e pareciam apetitosos.

Isso pode ocorrer com itens pequenos que não fazem tanta diferença no orçamento mensal ou com itens mais caros, como roupas e eletrônicos. O grande problema das compras por impulso é que elas desestabilizam o planejamento financeiro e acabam com as sobras de dinheiro que deveriam estar rendendo no banco.

Pense antes de comprar qualquer item. Considere sua real necessidade e, se possível, deixe para adquirir outro dia. Assim você evita gastar com algo desnecessário por impulso.

4. Aposte em compras no atacado

Em geral, compras em atacado são mais baratas e possuem melhores condições de pagamento. É claro que essa estratégia de compra depende de bastante planejamento para evitar gastos excessivos.

Para conseguir aproveitar as compras em atacado melhor, divida a despesa com outras pessoas. Assim é possível conseguir preços melhores na compra em grandes volumes.

5. Escolha uma opção de renda extra

Depois de descobrir quanto guardar por mês para comprar um apartamento algumas pessoas procuram uma opção de renda extra. Algumas vezes isso significa investir aquilo que já está guardado e esperar um pouco para conseguir melhores rendimentos ou comprar moedas fortes.

Outras vezes pode significar fazer algumas horas extras na empresa ou até encontrar opções de trabalho freelance para trazer um rendimento a mais. Quando a receita sobe é comum que os gastos acompanhem, então fique atento. O dinheiro extra deve ir imediatamente para a carteira de investimentos, evitando que seja utilizado com outras despesas.

6. Aposte em condições de compra vantajosas do imóvel

Antes mesmo de juntar dinheiro para comprar um imóvel vale a pena investigar as formas de pagamento. Algumas vezes o futuro proprietário possui condições de começar a comprar agora mesmo, especialmente em imóveis na planta que possui boas condições de parcelamento e financiamento.

Conhecendo as condições de pagamento fica mais fácil saber quanto guardar por mês para comprar apartamento.

Construtora que facilita a compra

Estratégias para juntar o dinheiro são fundamentais, mas encontrar facilidades na aquisição do apartamento é diferencial enorme na realização do seu sonho.

Consulte as condições de uma construtora confiável, que entrega qualidade e permite parcelar a entrada e o custo da documentação, além de outras possiblidades e flexibilidade no pagamento do seu imóvel.

Conheça todos os empreendimentos da Quest Construtora