Confira nossas dicas para ter seu pet no apartamento com segurança, qualidade de vida e respeito

Atualmente, muitas pessoas criam seus cachorros em apartamentos, sempre tomando cuidado com o bichinho para que ele possa levar uma vida saudável e feliz em espaços menores. Assim, sua família tem o carinho do pet com uma qualidade de vida alta para todos.

Para que sua você cuide adequadamente do seu pet são necessários alguns cuidados e atenção. Por isso, preparamos algumas dicas para que você possa transformar o sonho de ter um cachorro em seu apartamento vire realidade.

Espaços confortáveis para seu cachorro

De maneira parecida com o que acontece com crianças, os cachorros precisam que o ambiente em que vão viver esteja preparado para eles. Até os mais bem treinados podem causar acidentes, então guarde objetos perigosos e lembre-se que itens de valor devem ficar longe do alcance. Produtos de limpeza e outros químicos também não devem ficar acessíveis, devendo ser guardados em armários ou prateleiras mais altas.

É importante que o pet tenha um espaço reservado para ele, com um lugar fixo para dormir e comer. Não precisa ser grande, mas é bom que haja um espaço que ele possa descansar, alimentar-se e fazer suas necessidades.

Para a sua segurança, devem ser colocadas telas nas janelas e sacada, impedindo que ele fuja ou caia. As telas também ajudam o cachorro a entender os limites do seu espaço, sabendo que dentro do apartamento é onde é sua casa.

Limpeza e higiene em dia

Ter um animal não é motivo para que o apartamento fique sujo. Um lar limpo e organizado é a chave para uma vida mais saudável para você e seu melhor amigo.

Ensine-o a fazer suas necessidades no tapete higiênico, impedindo o mau cheiro. Um bom jeito de fazer isso é o reforço positivo, dando petiscos e fazendo festa quando o cachorro urinar e defecar nos lugares certos.

Invista em adestramento

É essencial que seu pet saiba se comportar, respeitando o espaço dos vizinhos e da sua família. Adestrar pode parecer um custo alto no começo, mas é um investimento a longo prazo que garante uma vida mais saudável e tranquila para todos.

Treinar o cachorro impede vários comportamentos que podem ser desagradáveis. Por exemplo, animais muito apegados aos donos podem latir e chorar quando sozinhos, o que pode incomodar bastante os vizinhos. Adestrar também garante que seu pet saiba se comportar quando encontrar com outros animais e pessoas.

Leve seu cachorro para passear

O passeio é importante para que eles possam tomar ar fresco, conhecer a vizinhança e praticar exercício físico. Por isso, deve-se conhecer as necessidades e capacidades do seu cachorro.

Enquanto alguns podem precisar de apenas um passeio por dia, outros são mais agitados e requerem vários passeios para que eles possam gastar sua energia. Passear deve ser parte da rotina de cuidados com o bichinho, que também merece uma vida saudável.

More em um condomínio pet friendly

A Quest Construtora possui empreendimentos imobiliários que contam com Pet Place, um espaço dedicado para você levar seu bichinho de estimação e aproveitar o ar fresco. Além disso, os condomínios possuem áreas comuns amplas e diversas para o seu bem-estar e do pet.

Conheça os empreendimentos da Quest Construtora.