Os documentos para imóvel assustam pela burocracia. Descubra como funciona o processo e algumas formas de simplificá-lo

Está pronto para comprar seu próximo imóvel? Quando esse momento chega, muitos clientes ficam preocupados com a burocracia e documentação solicitada por construtoras e bancos. Afinal, o processo parece interminável e difícil de navegar.

A realidade é bem mais simples do que a crença popular dita! Comprar um imóvel pode ser um processo prático, contanto que o comprador entenda alguns detalhes: trouxemos algumas dicas para conseguir os documentos para comprar imóvel sem maiores erros. Confira o passo a passo simples a seguir.

Documentos para comprar imóvel

Para oficializar a compra o futuro proprietário precisa fornecer documentos importantes. Vale a pena enfatizar: algumas construtoras, bancos ou corretoras podem solicitar alguns mais itens do que entraram nessa lista.

Tudo depende da situação financeira e do tipo de imóvel que o indivíduo pretende adquirir. De qualquer forma, conseguimos criar uma lista geral que serve de guia.

Algumas informações ajudam a comprovar a identidade e a renda, algo que também será útil no momento de passar pela análise de crédito:

RG ou CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

3 últimos holerites;

Comprovante de residência (conta de telefone, água, luz, celular, internet);

Extrato do FGTS (quando o valor for usado como parte do pagamento);

Última declaração de imposto de renda.

Esses documentos fazem parte do processo inicial de aquisição e todos podem ser obtidos de forma simples com o próprio banco ou órgão responsável. Ao longo do processo de aquisição, o proprietário frequentemente precisa apresentar ou adquirir novos documentos.

Escritura

Após a aprovação de crédito pelo banco, chega a próxima etapa entre os documentos para ​​comprar imóvel: a escritura. É ela que comprova a propriedade do novo bem e, em geral, é um documento pago.

A tabela de valores para a escritura varia de acordo com o estado. A boa notícia é que nem todos precisam pagar pela escritura. Quem opta por financiar o imóvel sequer precisa do documento, o próprio contrato possui poder de escritura.

Registro de compra em cartório

Assim como a escritura, o registro é pago. A tabela muda de acordo com o estado e com o valor de imóvel e existem alíquotas maiores para propriedades mais caras. O registro é aquilo que transfere o ​​apartamento, casa ou terreno para o nome do comprador.

Compra e documentação de um apartamento novo

Escolher o imóvel que realmente atende as necessidades da sua família é só o primeiro passo. É importante ter atenção para cada etapa, garantindo uma ​​compra mais tranquila do apartamento ou casa nova.

1. Escolher a unidade

Empreendimentos imobiliários são divididos em unidades ou torres no caso de apartamentos. Cada uma possui suas particularidades, o que também influencia no valor final da negociação.

O comprador deve escolher aquela que melhor atende seus desejos, considerando a proximidade de áreas comuns e de lazer, direção da luz do sol, entre outros detalhes.



2. Proposta de pagamento

O pagamento pode ocorrer parcelado, à vista ou com um financiamento. Não existe melhor escolha, tudo depende das condições financeiras atuais do comprador e de seus planos futuros.

Quem pretende financiar também pode usar parte do FGTS para amortizar o pagamento ou como entrada do imóvel. Faça a opção e negocie com seu banco para dar procedimento à compra.



3. Recolher documentação

Após reunir todos os documentos necessários para compra de apartamento, o comprador deve entregá-los ao corretor responsável pelo caso. Ele utilizará as informações para comprovar a identidade e elaborar o contrato.

Algumas construtoras também são responsáveis pelo documento de posse de imóvel, mas o comprador só o recebe mais tarde, após o pagamento.

4. Análise de crédito do banco

Os comprovantes de renda devem indicar que as parcelas do imóvel correspondem a 30% ou menos do rendimento mensal do comprador. Além disso, o banco precisa avaliar o crédito para conseguir aprovar o financiamento ou parcelamento.

Quando a renda é adequada o financiamento dificilmente é reprovado pelo banco. Somente quem possui restrições no CPF e está em alguma entidade de proteção ao crédito, como o Serasa, pode ter dificuldades.

5. Contrato de aquisição do imóvel

Após pagar a entrada do imóvel o proprietário já possui um contrato. Em alguns casos pode ser necessário pagar uma taxa para registrar o contrato, mas varia de acordo com a construtora.

Construtora que facilita a sua vida

Ao optar pela compra de um empreendimento imobiliário da Quest Construtora, o processo de aquisição é mais veloz e prático. Seus especialistas e consultores orientam o comprador em cada passo de forma gratuita para evitar dúvidas e problemas. Contar com um profissional torna esse momento tão importante e delicado em algo leve e menos burocrático.

