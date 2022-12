Confira nossas dicas para ter uma barriga sarada sem precisar de uma academia longe de casa

A necessidade de sair de casa para ir à uma academia ou a rotina ocupada com família, trabalho e cuidados com a casa são alguns dos principais motivos que fazem grande parte das pessoas esquecerem da saúde do corpo.

Essa nova demanda da sociedade que pede praticidade e estrutura mais próximos faz com que aumente o número de condomínios que oferecem academia em suas dependências, permitindo e incentivando que os moradores mantenham a forma física sem perder tempo com deslocamento.

Uma das partes musculares tonificadas mais desejadas pelas pessoas é a abdominal. Exercícios com foco no abdômen fortalecem o grupo de músculos centrais, que também ajudam na postura, na força funcional, na performance física e no ganho de autoestima e confiança.

Veremos aqui algumas atividades específicas para essa região do corpo, que pode ser trabalhada completamente em espaços como academias de condomínios ou até mesmo dentro de casa.

Cuidados e precauções

Antes de mais nada, é importante dar alguns avisos. Os exercícios que falaremos aqui são simples, mas caso você possua alguma lesão, doença ou esteja grávida, é importante consultar um médico antes de praticá-los.

Também é importante manter-se hidratado, especialmente em dias mais quentes. Assim, a água que seu corpo elimina na atividade física é reposta. Desidratação pode afetar a performance dos músculos e sua saúde.

Por último, é essencial estar bem alimentado, com uma dieta diversificada e saudável. Uma alimentação equilibrada ajuda a manter seu organismo funcionando e a definir a musculatura.

Abdominal em V

O exercício abdominal em V deve ser realizado conforme a posição do corpo indicada pela imagem | Foto: Shutterstock

Para realizar este exercício, você deve se deitar de barriga para cima e levantar pouco as pernas e tronco, ao mesmo tempo em que coloca os braços para frente. Também é possível, com mais prática, fazer essa abdominal com as mãos na cabeça.

Recomendação inicial: 3 séries com 8 repetições cada.

Abdominal alternado oblíquo

A prática de abdominais também auxilia no desenvolvimento do alongamento dos músculos | Foto: Shutterstock

Com a barriga para cima, dobre as pernas e apoie os pés no chão. Ponha as mãos na nuca e levante o tronco e a perna direita até que o cotovelo esquerdo encoste no joelho direito. Volte para a posição original e agora erga o tronco e a perna esquerda até que o cotovelo direito encoste no joelho esquerdo.

Recomendação inicial: 3 séries com 25 repetições, em cada lado do corpo.

Prancha

A prancha não exige repetições de movimentos, mas a manutenção da postura correta por curtos períodos | Foto: Shutterstock

A prancha deve ser feita de maneira correta. Alinhe as costas com a cabeça, para que seu peso esteja corretamente distribuído nos ombros e cotovelos.

Recomendação inicial: 3 séries de 15 segundos cada. O tempo pode ser aumentado com a melhora do condicionamento físico.

Prancha lateral

A prancha lateral fortalece a musculatura dos dois lados do abdômen | Foto: Shutterstock

Estique as pernas e se deite de lado. Com um cotovelo no chão, tenha o outro braço estendido ou na cintura. Então, mantendo a postura, levante o corpo do chão.

Recomendação inicial: 3 séries de 15 segundos, em cada lado do corpo. O tempo pode ser aumentado com a melhora do condicionamento físico.

Exercícios aeróbicos

Exercícios aeróbicos regulares são fundamentais para ganhar resistência e melhorar performance em outras atividades | Foto: Shutterstock

Atividades aeróbicas também são essenciais para perder gordura localizada, na melhora da resistência física, no fortalecimento dos músculos e na prevenção de doenças.

Recomendação inicial: 30 minutos por dia.

