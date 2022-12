Ao utilizar a academia do condomínio, é importante manter uma convivência harmônica e respeitosa

Ter uma ​​academia dentro do próprio condomínio é o ideal para muitas pessoas que procuram unir a praticidade com a necessidade de realizar ​​exercícios físicos.

Esse benefício traz vantagens: por exemplo, não há necessidade de grande deslocamento, economizando tempo e não é necessário levar uma muda de roupas: apenas uma garrafinha d’água para manter-se hidratado! Além disso, os horários são mais flexíveis e você tem a oportunidade de interagir e conhecer melhor seus vizinhos.

No entanto, é necessário ter alguns cuidados para que a convivência com os vizinhos e amigos não seja prejudicada. Por isso, damos algumas dicas que podem ajudar a frequentar esse espaço sem preocupações.

Aguarde a outra pessoa terminar as séries

É essencial respeitar o direito do próximo de utilizar os aparelhos. Por isso, não se deve simplesmente pegar um aparelho que aparenta não estar ocupado. A boa educação diz para esperar que o vizinho termine seu exercício ou você pode pedir educadamente para alternar o uso do aparelho com o colega entre as séries.

Seja paciente e dê espaço para o vizinho terminar seus exercícios, pois ele também tem o mesmo direito que o seu de usar os equipamentos. Caso você não possa usar a máquina que precisa, talvez seja o momento de dar uma pausa para tomar água ou ir ao banheiro.

Limpe o aparelho após o uso

As academias disponibilizam álcool em gel para que as máquinas sejam limpas após o uso. É desconfortável utilizar um aparelho com marcas de suor de outra pessoa, além de não ser nada higiênico. Assim, leve sempre uma toalhinha e tenha certeza de que deixou o lugar tão limpo e higienizado quanto você gostaria de encontrá-lo.

Cuidado com o celular e seus objetos pessoais

Às vezes, queremos gravar nossos exercícios para que possamos observar a forma ou fazer uma análise do quanto o condicionamento melhorou. No entanto, é importante lembrar que a academia é um ambiente em que outras pessoas estão circulando.

Por isso, é melhor manter os objetos pessoais próximos a você e tomando o cuidado para que não estejam atrapalhando ou no caminho dos outros vizinhos. O celular deve ter um cuidado especial, pois pode ser danificado.

Lembre-se que a academia não é o melhor ambiente para videochamadas e nem todos podem compartilhar do seu gosto musical.

Não leve pesos e aparelhos para fora da academia

Os pesos, halteres e equipamentos são de uso coletivo dos condôminos. É falta de consideração carregá-los com você para outros lugares, pois outras pessoas também querem utilizar a academia por completo.

Guarde os halteres após o uso

Depois que usar algum peso ou halter, é importante sempre colocá-lo de volta no lugar que estava antes. Assim, eles estarão prontos para serem utilizados pelo próximo.

