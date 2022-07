As áreas de lazer dos condomínios são ótimos espaços para reunir a criançada e inventar diversas brincadeiras e jogos.

As férias são a época preferida das crianças, é quando elas podem brincar e fazer bagunça o dia inteiro. E brincar faz bem para elas: ajuda a desenvolver o raciocínio, a criatividade, as relações sociais, a autonomia, as emoções, a atenção, o condicionamento físico e muito mais.

É importante que os pais tenham atenção a isso, para evitar que as crianças fiquem o dia inteiro no celular ou no videogame, mesmo que esses dispositivos também ofereçam atividades que ajudem no desenvolvimento e divertimento delas.

Por isso, uma ótima opção para você estimular o seu filho ou sua filha a brincar é utilizando a área de lazer do condomínio. Separamos algumas dicas de atividades de férias, confira!

Encontre áreas de lazer em seu condomínio

Em condomínios tradicionais, normalmente não há tantas áreas de lazer, mas, para dar um jeito de sair de casa e brincar ao ar livre com seus filhos, você pode sempre encontrar um jeito.

No pátio, você pode usar a imaginação e criar uma história. Brincar de heróis, caça ao tesouro, ou até pular corda, andar de bicicleta, brincar de siga o mestre, de batata quente e assim por diante. É nessa hora que sua criatividade tem que trabalhar!

Para fazer essas brincadeiras, é importante confirmar se o espaço é seguro e autorizado para esse tipo de entretenimento.

Se houver um lugar para festas, você pode reservar um final de semana para jogar jogos de tabuleiro, para brincar com brinquedos lúdicos ou fazer uma sessão de leitura.

Quando não há muito espaço para soltar a imaginação, é preciso também avaliar se o seu condomínio é o melhor espaço para o desenvolvimento e segurança dos seus filhos.

Uma ótima opção para que suas crianças tenham mais liberdade é um condomínio clube.

As áreas de lazer de um condomínio clube

Em um condomínio clube, você encontra uma área de lazer completa, onde é possível fazer muitos programas com as crianças. Dá uma olhada em algumas das opções:

Parquinho;

Brinquedoteca;

Piscina infantil;

Quadras de esportes;

Espaço pet.

No parquinho, há brinquedos como gangorra, balanço, escorregadores, casinhas, chapéu mexicano, entre outros. É ótimo para os seus filhos interagirem com outras crianças.

Já na brinquedoteca, há uma variedade de brinquedos, jogos e instrumentos lúdicos. As crianças com certeza irão querer ficar horas brincando lá!

A piscina infantil, não precisa nem dizer, é uma ótima forma de misturar atividade física com diversão.

Nas quadras, também, você pode reunir as crianças e brincar de futebol, queimada, vôlei, handball, basquete, qualquer jogo esportivo.

O espaço pet é perfeito para trazer o amigo de quatro patas para brincar com vocês e outros cachorros!

Além dessas vantagens, nas áreas de lazer de um condomínio clube há mais segurança, não é preciso ficar toda hora ao lado das crianças. Estes locais estão em um lugar fechado, monitorado e sem acesso à rua.

Confira algumas opções de condomínios clube.

Conheça os condomínios clube da Rottas

A Rottas Construtora está há mais de 12 anos construindo sonhos!

São mais de 260 mil m² de construídos com atuação em Curitiba e Região Metropolitana, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Joinville; e , mais de 5.000 unidades habitacionais entregues.

Clique para conhecer mais vantagens de morar em condomínio-clube.