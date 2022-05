Seguir um plano financeiro é fundamental para você economizar e atingir a meta de comprar o seu apartamento.

Comprar um apartamento é um sonho. Mas, se você acha que ter um imóvel próprio ainda é um sonho muito distante, acredite, com organização e planejamento é possível. Pode acreditar.

E para falar em como comprar um apartamento, primeiro você precisa pensar em economia.

Não é algo fácil, precisa de comprometimento e disciplina, mas tendo foco no seu objetivo, você consegue. Para te ajudar, separamos aqui algumas dicas. Acompanhe.

1 – Controle e planejamento financeiro

Sem um controle financeiro, fica impossível economizar.

De alguma forma, seja em uma planilha ou aplicativo de finanças pessoais, você precisa saber exatamente quanto gasta por mês com as contas básicas, onde você está gastando mais e quanto você pode economizar por mês.

Diminuir o uso do cartão de crédito também ajudará você a controlar gastos desnecessários ou impulsivos.

A partir desse controle, você terá uma visão exata das suas finanças e consegue criar um planejamento para comprar um apartamento: quanto você consegue economizar para dar de entrada, qual valor você consegue pagar por mês e quanto tempo você precisará financiar.

2 – Deixe seu nome limpo

Caso você esteja com dívidas em aberto e, infelizmente, o seu nome esteja no Serasa, tente limpá-lo o quanto antes.

Se você não puder pagar o valor total que está devendo, faça uma negociação no Serasa Limpa Nome. Depois de tudo quitado, continue pagando suas contas em dia para aumentar o seu score.

Com um bom score, você tem mais chances de conseguir financiamentos e empréstimos com as melhores condições.

3 – Use o 13º salário

Você pode guardar esse dinheiro para usar exclusivamente no seu apartamento.

Por exemplo, você pode usá-lo para abater uma parte da entrada, para comprar os móveis, para antecipar as parcelas, para pagar o IPTU e o ITBI. Planeje bem como usar esse salário, ele vai te ajudar muito nessa etapa.

4 – Gaste menos

Eu sei que é difícil deixar de dar aquelas saidinhas com os amigos, participar do churrasco da família e comprar presentes para todo mundo.

Mas, nesse momento, você precisa focar na sua prioridade e você precisa organizar as suas metas.

Sem autocontrole, você apenas atrasará o sonho de comprar o seu apartamento. Entenda: você não precisa ficar o mês todo sem fazer nada, basta diminuir e ter o controle desses gastos no seu planejamento mensal.

5 – Tenha foco

Não desanime! O processo pode ser um pouco demorado, mas no final tudo vai valer muito a pena. Lembre-se todo dia do motivo de você estar correndo atrás desse sonho.

Converse com seus familiares, assim eles te ajudarão nas economias e entenderão caso você não possa contribuir para as reuniões em família. Crie um calendário e anote os objetivos, as metas e as ações que precisam ser cumpridas para alcançá-lo. Atualize-o diariamente para que você mantenha o foco no seu objetivo.

Entenda como a compra do apartamento da planta é mais vantajosa.

Como comprar um apartamento? Com o financiamento certo!

A Rottas Construtora está há mais de 12 anos no mercado e já ajudou mais de 5 mil famílias a realizarem o sonho de morar no próprio apartamento.

A Rottas, além de construir empreendimentos de qualidade, oferece um financiamento de imóveis que só tem vantagens para você. Olha só:

Facilidades de pagamento (entrada parcelada);

Documentação grátis,

Subsídios do governo com composição de renda;

Parcelas mais baratas que aluguel;

Início do pagamento após a mudança;

Uma das taxas de juros mais baixas do mercado.

Agora as dúvidas de como comprar um apartamento ficaram para trás! Entre em contato com a Rottas para saber mais.