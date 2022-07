Está à procura de um imóvel? Então você precisa saber como financiar um apartamento para conseguir bons benefícios e preços acessíveis

Como financiar um apartamento? Essa pergunta é essencial se você quer comprar um imóvelcom taxas e parcelas mais acessíveis.

Por isso, separamos 6 passos para você entender como comprar um apartamento financiado. Continue lendo.

1 – Analisar a documentação

O primeiro passo é entregar a sua documentação para a construtora, sendo ela: RG ou CNH, CPF, certidão de casamento, comprovante de residência, holerite, carteira de trabalho, imposto de renda. Pode ser que peçam mais documentos, mas esses são os básicos. Já deixe-os separados para ir preparada!

Com os documentos em mãos, a construtora fará a análise e confirmará se o seu perfil se enquadra em algum financiamento de imóvel.

2 – Escolher um banco

Nesta etapa, você tem duas opções: escolher o banco que deseja para o financiamento ou seguir com o banco parceiro da construtora.

Antes de tomar a decisão, reflita sobre os pontos positivos e negativos de cada banco. Responda às seguintes perguntas:

Qual tem mais credibilidade?

Quais são as taxas de juros?

Qual é o custo efetivo total?

Quais são os benefícios?

3 – Descobrir o valor disponível

Depois de escolher o banco, ele irá analisar o seu perfil financeiro e disponibilizar um valor para o financiamento. Caso você não goste da proposta, pode simular em outro banco.

4 – Negociar com a construtora

Se o financiamento do banco não cobrir todo o valor do imóvel, você pode negociar com a construtora o valor excedente.

5 – Assinar o contrato

Essa é a melhor parte!

Neste passo você fecha negócio, assina os contratos com a construtora e com o banco. Depois, é só esperar para pegar a chave, o que pode demorar mais se você estiver comprando na planta.

6 – Planejar o pagamento

Você achou que tudo acabava no sonho sendo realizado? Tem ainda essa parte muito importante para que tudo dê certo: o planejamento financeiro.

É primordial que você separe o dinheiro das parcelas todo o mês, sem exceção. Você pode aprender mais sobre planejamento financeiro clicando aqui.

Escolha a construtora

Após aprender como financiar um apartamento, você precisa ir atrás de uma construtora de confiança. A Rottas, por exemplo, oferece diversos benefícios para os seus clientes, como:

– Análise da documentação;

– Dicas de como aumentar as chances de conseguir um financiamento;

– Entrada parcelada;

– Documentação grátis para imóveis vinculados ao programa Casa Verde e Amarela;

– Uma das taxas de juros mais baixas do mercado;

– Facilidades de pagamento.

Entre em contato com a Rottas e saiba mais!