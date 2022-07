Se você está em dúvida de como limpar o seu nome e não sabe por onde começar, a Rottas Construtora te auxilia em todo o processo. Continue lendo!

Ficar com o nome sujo é algo que pode acontecer. Mesmo assim, é preciso regularizar qualquer situação com agilidade para que você possa limpar o nome e voltar a fazer compras e transações sem nenhuma problema.

Como limpar o nome?

A primeira pergunta que deve estar surgindo é: como saber como está a situação do meu nome?

Primeiro, você precisa consultar o quanto você deve e para quais empresas. Você pode verificar o seu nome sujo no site do Serasa. Lá também é possível ver o seu score: ele é importante para quando você quiser fazer um financiamento.

Depois, você pode acessar o site do Serasa Limpa Nome para negociar as suas dívidas ou entrar em contato diretamente com a empresa credora.

É importante tomar cuidado com o banco de dados do BACEN (Banco Central). Às vezes, quando você paga uma dívida com desconto, o seu nome pode entrar numa lista de negativados do BACEN, bloqueando qualquer financiamento.

Se você está inseguro e com medo de não poder financiar o seu apartamento, existem empresas que podem te auxiliar nisso.

São profissionais que ajudam a limpar o seu nome, verificando as restrições e ajudando até na emissão do boleto para pagar as dívidas. Eles também conseguem consultar as restrições direto no sistema da Caixa Econômica Federal.

Assim, você não fica mais preocupado que, mesmo pagando o valor da negociação, não conseguirá limpar o seu nome!

Limpe o seu nome e financie um apartamento

Uma das empresas que auxilia você a limpar o seu nome é a Rottas Construtora, que possui uma equipe de corretores especializada em ajudar você a fazer tudo o que for necessário para regularizar a sua situação.

Depois disso, os profissionais também podem te ajudar a saber como comprar um apartamento sozinho. Pode parecer muito difícil, mas com a construtora certa, você compra com facilidade e com um preço acessível.

Na Rottas, você compra a sua casa própria com uma das taxas de juros mais baixas do mercado!

Além disso, há muitas facilidades de pagamento como entrada parcelada, documentação grátis, subsídios do governo estadual e federal com composição de renda.

Quer saber mais? Entre em contato com os corretores da Rottas!