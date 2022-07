A decoração de salas pequenas pode ser um desafio, mas com essas dicas você vai deixar o espaço do jeitinho que você sempre sonhou

Um apartamento pequeno é ótimo para várias coisas, como limpeza, mas às vezes dá a sensação de que não cabe nada e que é impossível decorar como a gente gostaria. Já passou por isso? Pois é, a decoração de salas pequenas pode ser mais difícil, mas com planejamento e atenção a alguns detalhes, você terá um ambiente acolhedor e funcional.

Tudo que você precisa é de um pouco de criatividade. E estamos aqui para dar dicas-chave para você aproveitar todo o espaço e ficar feliz com o seu cantinho arrumado.

Decoração de salas pequenas

Separamos 6 dicas para você aprender a como decorar uma sala pequena com a sua personalidade. Olha só:

Itens suspensos

Os itens suspensos são ótimos para valorizar o espaço, porque não ocupam o chão e não dificultam a circulação. Além disso, eles também trazem um ar de sofisticação e elegância, e você não precisa ficar levantando e arrastando para limpar o espaço. Confira um exemplo:

Prateleiras não ocupam muito espaço e são peças-chave na decoração. | Foto: Shutterstock

Espelhos

Os espelhos são muito recomendados para espaços menores, pois dão a sensação de amplitude no espaço, tirando aquela sensação de que a sala é muito apertada. Os espelhos também são muito funcionais e deixam qualquer ambiente mais refinado.

Os espelhos são versáteis, combinam com qualquer cômodo e estilo. | Foto: Shutterstock

Quadros grandes

Os quadros grandes também funcionam como os espelhos: eles dão a impressão de que a parede é maior. Além disso, é momento de você dar o toque especial para a sua sala.

Uma boa ideia também é fazer a composição de vários quadros e espelhos menores.

Cores claras

Aposte em cores claras na decoração da sua sala pequena, pois as cores mais escuras e quentes podem dar sensação de sufoco. Dá uma olhada:

Os quadros preenchem as paredes e dão um diferencial à sala; As cores claras transmitem tranquilidade e conforto ao ambiente. | Foto: Shutterstock

Dica extra: evite móveis grandes

Os móveis grandes ocupam muito o espaço e acabam competindo com os itens decorativos. Móveis médios, pequenos ou sob medida são a escolha certa:

Para evitar diminuir ainda mais o espaço, os móveis devem ser bem pensados. | Foto: Shutterstock

