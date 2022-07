Essas dicas de como comprar um apartamento vão te ajudar a encontrar o lugar dos sonhos

Se você acha que morar em um condomínio clube e em um bairro bom é coisa de gente rica, neste texto você vai mudar de opinião. Nós vamos te ajudar a entender como comprar um apartamento da melhor maneira, em um bairro incrível e com economia!

Continue lendo.

Como comprar um apartamento?

Encontrar a casa certa para comprar pode ser um desafio. Provavelmente você já procurou vários imóveis, mas talvez nenhum tenha feito você sentir algo especial ou foram os preços que assustaram.

Mas, calma: com essas dicas, você vai entender como comprar um apartamento barato e esse processo vai ficar bem mais fácil. Veja:

Veja a localização

Escolher um bairro que tem boas taxas de crescimento e desenvolvimento faz muita diferença. Até porque é onde você terá oportunidades de emprego, estudo e lazer.

Analise a localização do imóvel em relação à cidade: compare os bairros, veja as vias de acesso para outras regiões e centros, perceba se é fácil chegar às estradas e rodovias. Tudo isso conta na hora de escolher a melhor localização.

Preste atenção na região

Já pensou em algumas situações e separou alguns bairros que gostou? Então, agora é hora de olhar o que eles oferecem, pois não adianta o preço ser baixo, mas a vizinhança ser perigosa e sem infraestrutura.

Verifique se tem mercados, lojas, farmácias e escolas perto do imóvel que você está interessado, e também se você tem acesso fácil a ônibus e transporte público.

Perceba ainda como é a vizinhança, se tem algum terreno baldio por perto, como é a iluminação das ruas e calçadas.

Se você tiver algum amigo ou conhecido que mora na região que está interessado, tire todas as suas dúvidas.

Procure por uma boa estrutura

No condomínio, observe toda a estrutura. Há cercas concertinas? Portaria? Zeladoria? Câmeras? Os muros são altos, possuem grades e outros itens de segurança?

É importante também levar em conta os espaços de lazer, principalmente para crianças e para o seu pet. Veja se há parquinho, quadras, piscinas, brinquedoteca e outros espaços que garantam a segurança e comodidade da sua família em todos os momentos.

Encontre uma construtora confiável

Quando você pesquisou “como comprar um apartamento” deve ter aparecido inúmeras construtoras e você ficou em dúvida sobre qual se adequa mais ao seu perfil.

A Rottas Construtora se destaca nessa área por oferecer condomínios clubes que cabem no seu bolso. Olha só algumas das vantagens:

– Portaria 24h;

– Venda através do programa habitacional Casa Verde e Amarela;

– Condomínios com áreas restritas, muradas e com tela.

– Regiões dos condomínios com infraestrutura melhorada pela Rottas.

Tudo isso e mais todas as diversas vantagens que você encontra em um condomínio clube. Clique aqui para saber mais,

A sua procura por um bairro seguro com pouco dinheiro não é impossível! Você pode morar num condomínio clube, tendo segurança, com um programa habitacional do governo.

Entre em contato com a Rottas para encontrar o seu lar!