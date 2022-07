As nossas dicas vão te ensinar a como quitar a entrada de apartamento com pagamentos acessíveis

O pagamento da entrada de apartamento é obrigatório para que você consiga comprar um imóvel. Dependendo do lugar que você escolher, o valor pode ser bem alto e muito difícil de ser pago à vista.

Por isso que, antes de tudo, você precisa entender as formas de negociar e reduzir o valor da entrada do apartamento. E nisso nós podemos te ajudar. Continue lendo.

Como negociar o valor da entrada de apartamento?

Primeiro, você precisa fazer uma análise de crédito com o seu banco ou com o banco parceiro da construtora. A instituição financeira irá definir o seu potencial de compra e quanto de financiamento pode conseguir.

O financiamento pode cobrir o valor da entrada. Mas, é importante estudar bem as taxas de juros, os benefícios e os acréscimos de valor.

Nem sempre é possível conseguir o valor da entrada, seja por financiamento ou subsídio. Mas, algumas construtoras estão bem abertas para a negociação desse valor, possibilitando dividi-lo em parcelas. Uma ideia é procurar construtoras que tenham esse histórico e credibilidade.

Outra opção é utilizar o saldo do FGTS. Consulte o seu saldo no aplicativo do FGTS.

Procure por subsídios do governo

Você pode garantir ajuda do Governo Federal e Estadual para pagar a entrada do apartamento. O programa Casa Verde Amarela é um ótimo exemplo de subsídio, que pode chegar até R$ 47.500 mil, dependendo de sua renda e região.

Descubra qual é o melhor subsídio para você neste link.

Faça um planejamento financeiro

Evite envolver a sua renda com outros tipos de financiamentos e gastos, pois o seu comprometimento é analisado pelo banco na hora do financiamento e, consequentemente, isso interfere diretamente no valor da entrada.

Prepare-se diminuindo os seus gastos, quitando suas dívidas e organizando a sua vida financeira. Temos um conteúdo para te ajudar nesse planejamento, acesse aqui.

Caso você sinta que a sua renda atual não é suficiente, busque por renda extra.

Tire suas dúvidas

Se você ainda está confusa sobre todo o processo de como comprar um apartamento, a Rottas pode te ajudar. A construtora oferece diversos benefícios, inclusive relacionados à entrada de apartamento:

– Análise de documentação;

– Dicas de como aumentar as chances de conseguir um financiamento;

– Entrada parcelada;

– Documentação grátis para imóveis vinculados ao programa Casa Verde e Amarela;

– Uma das taxas de juros mais baixas do mercado;

– Facilidades de pagamento.

Quer saber mais?