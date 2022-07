Neste texto você vai descobrir o que é subsídio e como ele pode ser a solução para você comprar o seu primeiro imóvel

Se você está se perguntando o que é subsídio, deve estar atrás de um valor acessível para comprar o seu apartamento. Com os programas que oferecem subsídios, o sonho da casa própria não está tão longe quanto parece!

Continue a leitura e entenda.

O que é subsídio?

O subsídio é um valor que o governo oferece para as pessoas comprarem o primeiro imóvel.

Esse valor pode variar entre R$ 1.000 a R$ 47500, dependendo do perfil cliente, o impacto será maior para as faixas de renda mais baixas, e podendo variar ainda mais se o contratante tiver dependentes comprovados.

Para você entender melhor qual desconto pode conseguir, primeiro você deve analisar três opções de programas: Casa Verde e Amarela, Casa Fácil Paraná e Habite Seguro (esse é somente para profissionais de segurança pública).

Caso você se enquadre nos três programas de subsídios, pode ser beneficiado em todos, cumulativamente.

Casa Verde e Amarela

Para participar desse programa você precisa ser brasileiro ou naturalizado; ter mais de 18 anos; não ter imóvel em seu nome; não estar financiando um imóvel; não ter participado de outro programa habitacional do governo; não estar cadastrado no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT).

Além desses requisitos, você precisa se encaixar em algum desses grupos:

Grupo 1: para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400;

Grupo 2: para famílias com renda mensal bruta de R$ 2.400,01 até R$ 4.000;

Grupo 3: para famílias com renda mensal bruta de R$ 4.000,01 até R$ 7.000.

Você mesmo pode se cadastrar no programa Casa Verde e Amarela ou pode contratar uma construtora ou entidade vinculada a um empreendimento financiado pela CAIXA.

É só fazer a simulação neste site e entregar a documentação para um Correspondente Caixa Aqui ou em uma agência CAIXA.

Casa Fácil Paraná

Caso você seja morador do Estado do Paraná ou pense em se mudar para o Estado, o Casa Fácil Paraná é uma opção para famílias com renda de até 6 salários mínimos.

Com o financiamento da Cohapar, órgão organizador do programa, não é necessário pagar a entrada e as prestações são reduzidas, o imóvel pode ser quitado em até 360 meses. Os valores dos imóveis variam conforme enquadramento do Programa Casa Verde e Amarela.

Para se cadastrar, é só acessar este link.

Habite Seguro

O Habite Seguro foi criado especialmente para agentes de segurança pública com renda de até R$ 7.000 que ainda não têm imóvel próprio, sendo eles:

Policiais da polícia federal, rodoviária federal, civil, penal e militar;

Bombeiros;

Agentes penitenciários, peritos e papiloscopistas;

Integrantes da guarda municipal.

Com esse programa, você pode conseguir auxílio de até R$ 12.000 para pagar o valor da entrada.

Para entender quais benefícios você pode conseguir, entre em contato com um Correspondente CAIXA Aqui ou vá a uma agência CAIXA.

A Rottas pode te ajudar!

Esperamos que você tenha entendido o que é um subsídio do governo. Caso ainda esteja com dúvida, não sabe por onde começar e qual subsídio é o melhor para o seu perfil, a Rottas tem a solução.

Os consultores da Rottas te ajudam em todo o processo para comprar o apartamento dos sonhos. Eles têm experiência de mercado para analisar a composição de renda e aumentar as possibilidades de conseguir benefícios (subsídios, taxas de juros baixas, financiamentos). Entre em contato com os consultores da Rottas e realize o seu sonho!