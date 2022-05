Em um planejamento financeiro pessoal, você sabe exatamente o que e quanto gasta com cada situação da sua vida. Entenda como fazer o seu.

Se você realmente quer realizar o sonho de comprar um apartamento, precisa saber desde já: você vai precisar de muita organização e disciplina. Isso significa que você precisará identificar os gastos e controlar as finanças, para poder programar os gastos futuros. Isso se chama planejamento financeiro.

Então, acompanhe a leitura, entenda mais sobre o planejamento financeiro e saia do aluguel.

O que é planejamento financeiro?

O planejamento financeiro pessoal é a gestão adequada do seu dinheiro. Por meio dele, você consegue controlar os seus gastos e alcançar metas que exigem uma boa quantia de dinheiro, como a compra de um apartamento.

Como fazer um planejamento financeiro?

Primeiro, você precisa anotar a sua meta. Por exemplo: “minha meta é juntar 30 mil para pagar a entrada do apartamento até a última semana de dezembro de 2022”. Lembre-se de deixar a meta bem específica, com data e valor.

Depois, anote todos os seus gastos dos últimos 3 meses. Talvez você até se assuste nessa etapa, aqueles 20 reais do lanche parecem ser algo bobinho, mas na hora de somar tudo faz toda a diferença.

Com tudo anotado, separe o que é gasto essencial e o que não é. Por exemplo, contas de água, luz e internet são gastos necessários para a sua vida. Mas pedidos de delivery e as saideiras com os amigos são gastos desnecessários.

São estes gastos que você precisa diminuir. Isso não quer dizer que você nunca mais vai poder curtir com os amigos ou pedir uma comida, mas é importante impor limites e ter o controle desses gastos.

Depois que tiver organizado e diminuir as contas supérfluas, é o momento de você entender quanto do seu salário você conseguirá reservar para o seu apartamento.

Uma forma de organizar as suas despesas e fazer a gestão do seu dinheiro é por meio de uma planilha. Atualizando-a todo dia, você consegue ser mais firme e lembrar que deve cortar algumas mordomias. Se você não gosta de planilhas, anote em uma agenda.

Além disso, caso você tenha alguma habilidade que possa se tornar uma renda extra, é uma boa ideia para juntar ainda mais dinheiro. E, ao invés de guardar na poupança, você pode aplicar esse dinheiro em investimentos de baixo risco para fazer o seu dinheiro render. Mas lembre-se de sempre pesquisar antes!

Quer saber como economizar? Leia 5 dicas clicando aqui.

Escolha um financiamento com diversos benefícios

O planejamento financeiro é a primeira etapa da compra do apartamento. Depois, você precisa escolher um financiamento que tenha vantagens e que facilite a realização do seu sonho.

O financiamento da Rottas Construtora tem ótimos benefícios:

Facilidades de pagamento (entrada parcelada);

Documentação grátis;

Subsídios do governo com composição de renda;

Parcelas mais baratas que aluguel;

Pagamento apenas após a mudança;

Uma das taxas de juros mais baixas do mercado.

Se interessou? Clique e entre em contato com a Rottas!