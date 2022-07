Para escolher plantas para apartamento pequeno e usá-las na decoração é preciso planejar o espaço e escolher espécies que se adaptem ao ambiente

Você pensa em comprar um apartamento e já está planejando a decoração? Se a resposta for sim, as plantas para apartamento pequeno têm que estar no topo da sua lista! Elas são curingas da decoração e há opções acessíveis e encantadoras para qualquer gosto.

Também é possível mesclar plantas com diversos estilos, por exemplo, minimalista, romântico, moderno e assim por diante. Tudo que você precisa é de um empurrãozinho para despertar a criatividade.

Confira algumas das possibilidades de decoração com plantas para apartamento pequeno:

Plantas para apartamento pequeno

As melhores plantas para você ter em um apartamento pequeno são as de pequeno porte e as que não precisam de muito sol. Algumas dicas são:

suculentas;

samambaia;

cacto;

palmeira ráfis;

peperômia;

lambari;

orquídea roxa;

antúrio;

begônia;

jiboia;

lírio-da-paz;

mini-costela-de-adão;

pleomele;

rabo-de-tatu ;

veludo roxo.

É importante que, se você tiver pet, evite deixar as plantas que são tóxicas em locais baixos e de fácil alcance.

Coloque as plantas em vasos suspensos

Os vasos suspensos garantem mais espaço de passagem e mais espaço para os móveis, eles também são perfeitos para a decoração e dão a sensação de amplitude.

As plantas em vasos suspensos são uma boa opção para o seu apartamento pequeno. | Foto: Shutterstock

Otimize o espaço com o jardim vertical

O jardim vertical é ótimo para preencher uma parede ou para a varanda. Você mesma pode montá-lo, usando estrados e caixas de feira. Mas, se preferir, há vários modelos à venda para você escolher de acordo com seu estilo.

O jardim vertical pode ser feito com um baixo custo. | Foto: Shutterstock

Arrume-as em prateleiras

As plantas, principalmente as pequenas, podem dar um toque a mais de elegância em suas prateleiras e estantes. Isso serve também para as prateleiras da cozinha!

As plantas complementam a decoração e deixam o espaço mais aconchegante. | Foto: Shutterstock

Espalhe-as pelos cantos da casa

Não tenha medo!

Pode colocar as plantas em todos os cômodos, até mesmo em seu quarto. A quantidade de oxigênio que uma planta absorve do ambiente à noite não é nada comparado com a quantidade que as pessoas respiram. Não é perigoso dormir perto de plantas, isso é apenas um mito.

As plantas podem decorar qualquer cômodo. | Foto: Shutterstock

Veja mais opções de decoração para apartamentos pequenos.

Agora é hora de escolher o seu apartamento!

Você já aprendeu a fazer uma decoração com plantas em apartamentos pequenos, então a vez de escolher um bom apartamento é agora!

