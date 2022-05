Com descontos e taxas de juros baixas, o programa do Governo Federal é a sua chance de comprar o seu próprio apartamento e sair do aluguel.

Lembra do Minha Casa, Minha Vida, o programa do Governo Federal que facilita a compra de imóveis? Pois é, ele foi reorganizado e agora se chama programa Casa Verde e Amarela.

Entenda como o programa funciona e como ele facilita a sua vida na hora de comprar a sua casa.

O que é o programa Casa Verde e Amarela?

Esse programa tem o objetivo de ajudar a população a conquistar a casa própria.

Nele, há descontos e taxas de juros que se adequam à faixa de renda. O imóvel pode ser novo, usado ou em construção.

Para participar do programa, é necessário fazer parte de um desses grupos:

Famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.400,00. Taxas de juros nominal de até 4,75% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,25% a.a.

Taxas de juros nominal de até 4,75% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,25% a.a. Famílias com renda bruta de R$ 2.400,01 até R$ 2.600,00. Taxa de juros nominal de até 5,25% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,75% a.a.

Taxa de juros nominal de até 5,25% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 4,75% a.a. Famílias com renda bruta de R$ 2.600,01 até R$ 3.000,00. Taxa de juros nominal de até 6% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 5,50% a.a.

Taxa de juros nominal de até 6% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 5,50% a.a. Famílias com renda bruta de R$ 3.000,01 até R$ 4.000,00. Taxa de juros nominal de até 7% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 6,5% a.a.

Taxa de juros nominal de até 7% a.a. e, para cotistas do FGTS, taxa de 6,5% a.a. Famílias com renda bruta de R$ 4.000,01 até R$ 7.000,00. Taxa de juros nominal de 7,66% a.a e, para cotistas do FGTS, taxa de 7,16% a.a.

Como funciona o programa habitacional Verde e Amarelo

Independente dessas faixas de renda, o valor máximo para financiamento é R$ 264 mil. Se você tiver no mínimo 3 anos de contribuição no FGTS, as taxas de juros são mais baixas.

Além disso, se a sua renda for de até R$ 2,4 mil, você pode garantir um subsídio de até R$ 47,5 mil, dependendo da renda e da região.

Já se a sua renda for de até R$ 4 mil, o subsídio vai até R$ 29 mil, também dependendo da sua renda e região. Saiba mais no site do programa.

Mas o que é subsídio?

O subsídio é um desconto que o governo oferece.

Por exemplo, se o imóvel que você está financiando custa R$ 100 mil e o subsídio do governo é R$ 15 mil, você só deverá pagar R$ 85 mil. E não é um empréstimo, você não precisará pagar de volta!

Como participar?

Você pode contratar o programa individualmente ou por meio de uma construtora ou entidade organizadora.

Depois, é preciso entender em qual faixa de renda você se encaixa, fazer a simulação do financiamento para saber o quanto você pode investir e entregar a documentação para um correspondente da CAIXA.

Em seguida, a CAIXA analisará os seus dados e definirá as melhores condições para o seu financiamento. Se tudo for validado e aprovado, você só precisa assinar e pronto, o apartamento é seu!

A Rottas te ajuda em todo o processo de compra do seu imóvel!

A Rottas Construtora, empresa que está no mercado há mais de 12 anos, cuidará de toda a parte burocrática de sua aquisição, tudo de forma gratuita, e mais: ainda custeará todos os custos referentes ao seu registro de imóvel.

Você também conta com uma equipe especializada no programa Casa Verde e Amarela para tirar qualquer dúvida e ajudar no processo.

Comprar o seu apartamento ficou mais fácil! Tire esse sonho do papel, comece a se planejar agora mesmo.

