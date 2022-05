Preço mais baixo e melhores condições de financiamento são alguns dos benefícios de comprar o apartamento na planta.

Decidiu comprar um imóvel? Parabéns pela decisão, esse é um momento muito especial. Você também precisa pesquisar e estar atento às melhores oportunidades, como comprar apartamento na planta.

Essa modalidade de compra oferece muitos benefícios para você. Quer saber quais? Leia aqui.

As vantagens da compra do apartamento na planta

Parcelas acessíveis

Morar em um apartamento por si só já traz muitos benefícios. Por exemplo, há área de lazer, estacionamento, parquinho para as crianças, quadra, hall de entrada, piscina, entre outras possibilidades. Além de ser mais seguro, pois muitos têm portaria 24h e zeladoria.

Agora, imagina ter tudo isso pagando um valor acessível e com condições de pagamento facilitadas?

Pois é! O financiamento do apartamento na planta tem taxas mais baratas. Você pode financiar com 100% dos subsídios e a entrada tem um valor mais baixo, podendo até ser parcelada.

Valorização

Todo imóvel custa um preço na planta, mas, já durante a construção, o imóvel vai valorizando. Ou seja, quando você for mudar, o apartamento valerá mais do que quando você comprou.

Do seu jeito

Comprar o apartamento na planta também oferece a vantagem de planejar os cômodos com antecedência, dando a possibilidade de você guardar dinheiro e planejar os móveis, pisos e outros materiais.

Além disso tudo, você tem o gostinho de ser a primeira pessoa a utilizar o imóvel. Ou seja, sem paredes descascando, piso soltando, encanamento que precisa de manutenção e mais inúmeros problemas de imóveis usados.

Compre no lugar certo

Na hora de comprar um apartamento na planta, é preciso cuidado na hora de escolher a construtora. Garanta que você irá escolher uma empresa confiável, com um portfólio de qualidade, que respeita suas decisões e auxilia no processo de compra.

Você pode encontrar um parceiro de confiança na Rottas Construtora, que está no mercado há mais de 12 anos. Com mais de 260 mil m² construídos, a empresa acumula um portfólio com mais de 5 mil unidades habitacionais, atuando em Curitiba e Região Metropolitana, Londrina, Ponta Grossa, Guarapuava e Joinville, em Santa Catarina. Suas entregas são no prazo, os materiais são de qualidade e os profissionais são qualificados.

