Lavar toalhas de banho da maneira correta faz com que elas permaneçam macias por muito mais tempo. Aprenda o passo a passo

Quem não ama sair de um banho quentinho e enrolar-se em uma toalha macia e perfumada? Essa sensação deliciosa é típica de produtos novos, mas se você souber como lavar toalhas de banho, a qualidade delas será prolongada por muito mais tempo.

Os métodos incorretos de lavagem e secagem de toalhas comprometem a fibras, reduzindo a maciez e a durabilidade, mas não se preocupe: neste artigo, você aprenderá todas as etapas para lavar toalhas de banho da forma adequada.

Maneira correta de lavar toalhas de banho passo a passo

Se você quer saber como aumentar a maciez e durabilidade de sua toalha nova ou das que você já tem, saber lavá-las corretamente é essencial. A boa notícia é que todo o processo é muito simples, sendo necessário apenas tomar os devidos cuidados.

No passo a passo de como lavar toalhas de banho na máquina, as orientações servem também para toalhas de rosto, de hotel, para a primeira lavagem ou para lavagens regulares. Confira!

1 – Lave as toalhas separadamente

Na hora de botar as toalhas na máquina, nada de colocar com outras roupas, combinado? Além de serem peças íntimas, o atrito com roupas de diferentes materiais pode desgastar o tecido. Outra dica é não misturar cores diferentes na mesma lavagem, pois pode manchar as toalhas.

Em relação à frequência de lavagem, o ideal é que seja feita uma vez por semana.

2 – Cuidado com a quantidade de sabão

Para a toalha de banho ficar macia, não pode usar sabão de mais, nem de menos. Cada fabricante indica a quantidade certa, que deve ser seguida à risca. A escolha entre sabão líquido ou em pó é pessoal: ambos podem ser utilizados.

3 – Não use amaciante em excesso

Por incrível que pareça, o amaciante em excesso nas toalhas de banho tem um efeito contrário: deixa as fibras ásperas em vez de macias. Alguns fabricantes indicam simplesmente não o usar, enquanto outros permitem, mas em pequenas doses.

Como amaciar toalhas de banho sem esse produto? A dica é usar vinagre branco, que atua na maciez, é antisséptico e não deixa cheiro. Utilize na proporção de 1 xícara de chá para uma máquina de lavar cheia.

4 – Seque longe do sol

O processo de secagem também é muito importante para a toalha permanecer macia e durável. A dica é estendê-la bem, em um local arejado (não deixe no banheiro), mas sem contato direto com o sol.

Se você tem secadora de roupas, pode utilizá-la sem problemas! Isso não encolherá a toalha e nem comprometerá as fibras.

5 – Guarde sem passar

O calor é um grande inimigo das toalhas, diminuindo a maciez do produto. Além disso, o ferro desgasta as fibras, comprometendo a durabilidade. Dessa forma, a recomendação é guardar as toalhas sem passá-las, sempre.

Como lavar toalha de banho nova?

No caso da 1ª lavagem de uma toalha, saiba que o processo descrito anteriormente é praticamente o mesmo. A única diferença é que o amaciante deve ser evitado em todos os tipos de toalhas até a 3ª lavagem. Depois disso, o correto é utilizar esse produto conforme a recomendação do fabricante.

Como escolher uma boa toalha de banho?

Agora que você já sabe como lavar toalhas de banho, resta escolher o melhor produto para seu banho ser finalizado sempre com chave de ouro.

Considere sempre os tipos de fios. Eles podem ser simples (de pior qualidade), duplos (mais duráveis) ou penteados (os melhores). As fibras penteadas são beneficiadas para deixar a toalha mais suave, uniforme e muito mais durável.

A gramatura do produto também é muito importante. Quanto maior, melhor a maciez e o poder de absorção. Por isso, priorize toalhas com gramatura a partir de 400 g/m².

