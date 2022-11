Aprenda como fazer uma mesa posta maravilhosa e surpreender seus convidados

Na hora de receber visitas em casa, saber como montar mesa posta faz toda a diferença. Afinal, mesas bonitas e funcionais deixam a refeição muito mais agradável e os momentos com familiares e amigos muito especiais.

Que tal aprender como fazer uma mesa posta de jantar para ocasiões formais ou casuais? É isso que ensinaremos nesse material, com o passo a passo sobre como organizar talheres, taças e guardanapos, quais os itens necessários e muito mais.

O que significa mesa posta

Sabe quando aparece em cenas de filmes mais clássicos uma mesa de jantar toda decorada, com diferentes taças, talheres e outros utensílios? Essa é uma perfeita representação de uma mesa posta: uma montagem de utensílios de refeições esteticamente harmônica, funcional e agradável.

Isso não significa, entretanto, que seja necessário dezenas de colheres de ouro e taças de cristal. Na verdade, a mesa posta também pode ser simples: tudo o que você precisa é saber como compor os objetos da melhor forma.

Como montar uma mesa posta

Uma mesa posta é a pedida certa para diversas ocasiões: aniversários, comemorações especiais, jantares corporativos, encontro de amigos e familiares.

Se o tipo do jantar é casual ou formal, a quantidade e a qualidade dos itens podem variar, mas os princípios são os mesmos. Certamente, muitos dos materiais necessários você já possui em casa, mas vale a pena investir em utensílios bonitos e decorados para dar um charme especial ao encontro.

Passo a passo de como arrumar mesa posta básica para diferentes tipos de ocasiões:

Preparar a mesa

Primeiramente, escolha entre o jogo americano ou a toalha de mesa. Toalhas são mais indicadas para jantares com muitas pessoas, enquanto o jogo americano é mais apropriado para encontros mais intimistas. A escolha, no entanto, é pessoal.

Um item que agrega bastante qualidade na hora de organizar mesa posta é o sousplat. Ele pode entrar no lugar no jogo americano, sendo bastante indicado para encontros formais.

Colocar os pratos

Os pratos devem ser dispostos no centro do assento de cada pessoa e organizados de acordo com a ordem da refeição: a entrada por cima (prato de salada ou bowl, geralmente) e o prato raso por baixo. Se no cardápio houver massas suculentas, pode ser utilizado prato fundo. O prato da sobremesa fica acima, do lado esquerdo dos talhares de sobremesa.

Posicionar os talheres

À direita, com a lâmina voltada para o prato, devem ser posicionadas as facas – e ao lado dela, se houver sopa no cardápio, a colher. Os garfos ficam do lado esquerdo. A ordem dos garfos e facas para peixes ou carnes é próxima do prato.

Os talheres para sobremesa ficam acima – dispostos na horizontal e na ordem, de baixo para cima, faca, garfo e colher. Para refeições casuais, não há problema algum em mesas postas com apenas um item de cada talher. O importante, nesses casos, é apenas manter a ordem correta.

Dispor as taças

As taças ou copos ficam acima, do lado direito dos talheres de sobremesa. Dispostas levemente em diagonal, são posicionadas 3 taças: a primeira e maior é o copo de água, seguida pelas taças de vinho tinto e vinho branco. Acima dessas, formando um desenho de diamante, a taça de champanhe.

Para encontros casuais, é possível montar a mesa posta apenas com o copo de água e uma taça de vinho. Existe a opção de colocar na mesa copos para café ou chá, caso sejam servidos após a refeição.

Guardanapos

Outro item de extrema importância da mesa posta são os guardanapos. Eles cumprem a função não apenas higiênica, mas são verdadeiros mimos de decoração aos convidados.

Há duas maneiras de posicioná-los: em cima do prato ou ao lado dos garfos, à esquerda. Guardanapos de panos são os mais indicados para encontros formais, mas em jantares mais descontraídos é possível dobrar guardanapo de papel e utilizá-los na mesa posta.

Outros detalhes importantes da mesa posta

Além de utilizar utensílios bonitos e saber a posição correta deles, é importante considerar outros detalhes.

Uma questão fundamental são as cores. O ideal é não haver muitas misturas e utilizar elementos neutros nas toalhas ou jogos americanos para destacar os demais itens.

Vale a pena pensar na decoração da mesa como um todo, usando elementos como plantas ou castiçais. Dependendo da ocasião, aniversários, por exemplo, você pode tematizar o jantar com cores e detalhes do gosto da pessoa homenageada.

Saber onde comprar itens para mesa posta também é fundamental. Escolha uma loja que tenha grande variedade de utensílios, além de vendedores consultivos que tiram suas dúvidas, ensinam composição e ajudam a planejar e definir a decoração.

