Escolher as taças certas e segurá-las da maneira correta melhoram muito a experiência de degustação

Você sabe como segurar uma taça de vinho corretamente e qual taça deve escolher para diferentes ocasiões? Na hora de jantar em um restaurante, na casa dos outros ou receber visita em casa, seguir a tradição não é apenas questão de bom gosto, mas também de apreciar as bebidas da melhor forma.

Neste texto, você saberá mais sobre a maneira correto de degustar vinhos e os tipos de taças que você deve escolher. Confira!

Como segurar uma taça de vinho

Mais que uma questão de etiqueta, saber como segurar uma taça de vinho corretamente é fundamental para melhorar a experiência de degustação. Não por acaso, existem diferentes tipos de taças de vinhos, cada uma apropriada para cada categoria da bebida – mas a forma de segurá-las é sempre a mesma.

Dessa forma, a primeira regra é jamais segurar a taça pelo bojo (a parte onde está deposita a bebida). Os dedos podem deixar marcas, sem contar que o contato irá esquentar o vinho, atrapalhando a experiência.

A forma correta de segurar uma taça de vinho é pela haste, entre as pontas dos dedos polegar, médio e indicador. É possível segurar a taça pela base, com o polegar em cima e os outros dedos embaixo.

Pelas regras de etiqueta, não há diferença entre as maneiras como um homem e uma mulher seguram a taça de vinho. Em relação à mão, o ideal é segurar as taças com a mão direita, pois é o lado onde as taças devem ser posicionadas na mesa posta e a mão correta na hora de brindar.

Na hora de servir aos convidados, uma questão importante é não encher demais as taças. O ideal é que os vinhos sejam servidos em até ⅓ das taças, pois isso permite que as pessoas possam girar o líquido para liberar os aromas.

Tipos de taças de vinho

Taças corretas para os vinhos rosé, branco, tinto e para o champanhe | Foto: Shutterstock

Outra questão importante na hora de apreciar um vinho é escolher a taça correta para cada tipo de bebida:

Vinho branco

As taças de vinho branco são menores em volume e possuem um bojo mais estreito. Isso ajuda manter a temperatura desse tipo de vinho que, tradicionalmente, é servido em temperaturas mais baixas.

Vinho tinto

Com maior volume e bojo mais largo, as taças de vinho tinto privilegiam o aroma e a apreciação das nuances dessa bebida. Existem dois tipos de taças dessa categoria: a Bordeaux, indicada para Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outros vinhos encorpados e tânicos; e a Borgonha, voltada para vinhos de uva Pinot Noir e Barbera.

Vinho rosé

As taças de vinho rosé são menores que as demais, mas possuem o bojo mais largo em comparação à taça de vinho branco. Esse modelo acentua a acidez dessas bebidas e e ajudar a liberar os aromas.

Taça ISO

Essa é uma taça padronizada pelo International Standards Organization e serve como coringa na hora de servir bebidas, podendo ser utilizada para todos os vinhos. Suas medidas na altura e na largura do bojo são praticamente o meio-termo entre as demais taças.

Taças e copos para demais bebidas

Outras bebidas podem ser servidas na hora de receber visitas em casa e existem taças e copos apropriados para elas:

Flute

Esse é o nome da taça para vinho espumante ou champanhe. De bojo fino e alongado, ela mantém as borbulhas por mais tempo e direciona o aroma para o nariz de quem bebe.

Taça de água

Não existe uma regra definida sobre o tipo de taça correto para água. A única recomendação é que ela seja maior que as taças de vinho e, durante o jantar, esteja posiciona sempre à esquerda das demais taças.

Copo de whisky

O copo de whisky é baixo e largo, projetado para realçar o sabor dessa bebida. Pode haver variações, dependendo do tipo de whisky ou do drink feito com ele.

Escolha taças de qualidade

A qualidade do material da taça faz toda a diferença na degustação de vinhos. Você sabe que as taças de cristal são melhores que as de vidro, mas conhece o motivo?

As taças de cristal melhoram a experiência em vários aspectos. Elas são melhores na transparência, acentuam a formação das chamadas lágrimas do vinho e, por conta da melhor aderência do material, permitem que o vinho libere todo o aroma e sabor. Sem contar com o famoso “Tim-Tim” característico durante o brinde.

