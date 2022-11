Conheça plantas bonitas e fáceis de cuidar para você cultivar nos ambientes internos de sua casa

Quando o assunto é decoração, utilizar plantas para ambientes internos é sempre uma ótima pedida. Além de belas, elas são terapêuticas e ainda trazem boas energias ao local.

Na hora de escolher qual planta utilizar muitas dúvidas surgem. O universo da botânica é riquíssimo e envolve, além da estética, a forma apropriada de cuidar dos vegetais.

Se você quer saber mais sobre assunto, continue conosco e confira nossas dicas de plantas fáceis de cuidar que você pode utilizar nos ambientes internos de sua casa ou apartamento.

Melhores plantas para ambientes internos

Casas e apartamentos ficam muito mais bonitos e purificados quando há plantas naturais para decorar ambientes internos. Isso sem contar o processo terapêutico que é cuidar de plantas: elas acalmam, energizam e, literalmente, dão mais vida ao seu lar.

Há centenas de tipos de plantas ornamentais que se adaptam bem em locais onde não há incidência de luz solar direta. Para ajudar nessa escolha, separamos 7 espécies de plantas ideais para ambientes internos:

Begônia

Begônias são ideais para mesas de centro e cachepôs | Foto: Shutterstock

O charme das flores e folhas coloridas das begônias fazem dela uma das plantas ornamentais mais utilizadas em ambientes internos. Elas ficam muito bem em mesa de centro, mas também há espécies que crescem mais de um metro e são ideais para usar em cachepôs. As begônias gostam de bastante umidade no solo, mas sem encharcá-lo, necessitando de rega 3 ou 4 vezes na semana.

Antúrio

Antúrios estão entre as melhores plantas para cultivar em apartamento | Foto: Shutterstock

Outra planta que possui lindas flores, o antúrio não apenas embeleza o ambiente, mas energiza e traz um ar de hospitalidade ao seu apartamento. Ela pode ser um ótimo adorno em jantares com mesa posta, mas também fica muito bem em varandas ou próximas à janela. A luz indireta é o ideal e a rega de 2 a 3 vezes por semana é suficiente.

Espada-de-são-jorge

A Espada-de-são-jorge necessita de mínimos cuidados para crescer | Foto: Shutterstock

Conhecida por ser um verdadeiro amuleto de proteção, essa planta vertical de folhas pontiagudas é uma ótima planta alta para ambientes interno, podendo atingir 90 cm. Ela prospera tanto com luz direta quanto com a indireta e uma rega por semana basta.

Lírio-da-paz

Lírio-da-paz gosta de umidade e pode ser cultivada em banheiro | Foto: Shutterstock

Além da beleza deslumbrante, o Lírio-da-paz entra nessa lista por ser uma das melhores opções de plantas para decoração interna de banheiros. Isso porque ela adora ambientes quentes e úmidos, o que é ideal para esse local. Para cuidar dela, o mais importante é que o solo esteja sempre úmido.

Clorofito

Os clorofitos são versáteis e purificam o ar das residências | Foto: Shutterstock

Os clorofitos são plantas ornamentais muito fáceis de cultivar e que se adaptam bem às diversas condições. É uma ótima planta para ambiente internos com pouca luz, como quartos ou despensa e ficam ótimas em vasos suspensos. Elas ainda funcionam muito bem como purificantes do ar.

Comigo-ninguém-pode

Comigo-ninguém-pode exige certos cuidados pela sua toxicidade quando ingerida | Foto: Shutterstock

Conhecida por seus significados esotéricos (dizem que espanta mau-olhado), essa planta adapta-se muito bem aos ambientes escuros e de pouca umidade. É uma boa opção para decorar a sala ou quarto com ar-condicionado. Entretanto, por conta da toxicidade quando ingerida, não é indicada para quem possui pets ou crianças pequenas.

Jiboia

A Jiboia é uma trepadeira linda, resistente e fácil de cuidar em ambientes internos | Foto: Shutterstock

O formato de coração é a grande beleza dessa trepadeira muito resistente e fácil de cuidar. Ela pode ser cultivada até mesmo em jarros de água e resiste bem à pouca luz, mas também cresce bastante em jardins. De cor única, é uma das plantas verdes para ambientes internos mais lindas que existem.

Plantas para ambiente internos: vasos e cachepôs fazem toda a diferença

Na decoração de ambientes com plantas, tão importante quanto a espécie é a escolha do vaso ou cachepô. A diferença básica entre eles é que os vasos de planta possuem furos para o escamento de água, enquanto os cachepôs são fechados.

A forma mais prática de utilizá-los de maneira estética e funcional é encaixando o vaso da planta dentro de um cachepot. Entretanto, o cultivo também pode ser feito direto nesse recipiente, mas é necessário um cuidado a mais com o escoamento da água – uma alternativa é utilizar um substrato de argila e pedra.

Para você escolher os melhores recipientes para cultivar suas plantas, conheça a RV Home & Design. No site da loja, você encontra uma linha completa de vasos e cachepôs de argila, cimento, fibra natural e outros materiais, de vários formatos, cores e tamanhos.

A empresa também possui endereço físico, no bairro do Cabral, com ambientes internos decorados com plantas. Visitando a loja, você recebe atendimento especializado e consultivo de nossos vendedores, que podem ajudar a planejar sua decoração.

Conheça a RV Home & Design e capriche na decoração de sua casa.