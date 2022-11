A iluminação é um dos elementos mais importantes no planejamento de ambientes internos. Conheça os principais tipos e como utilizá-los

Transformar a casa em um lar aconchegante depende de vários fatores, incluindo o uso adequado de diferentes tipos de iluminação. A luz interfere diretamente na percepção que temos sobre os ambientes: destaque de objetos, relaxamento, estimulo da interação das pessoas, entre outros objetivos.

Por isso, vale a pena conhecer o assunto para aproveitar melhor os espaços internos de sua casa ou apartamento. Abordaremos dicas práticas de como aplicar diferentes tipos de luzes nos cômodos de sua residência. Confira!

Principais tipos de iluminação de ambientes internos

O primeiro passo na hora de planejar a iluminação residencial é conhecer os principais tipos de iluminação de ambientes internos:

Iluminação direta

Na iluminação direta, o objetivo é focar a luz em algum ponto específico. É uma iluminação de destaque, que pode ser um holofote para leitura, por exemplo, ou direcionada para objetos de decoração, como um porta-retratos no quarto. Para isso, são utilizados, geralmente, spots de luzes direcionais, pendentes e abajures.

Iluminação indireta

Esse tipo ilumina o ambiente de forma difusa, deixando-o mais íntimo e aconchegante. Ela é muito versátil, podendo ser colocada em sancas, arandelas, no chão e em forros de gesso. O ideal é que seja utilizada em locais claros, para ser refletida.

Iluminação difusa

Esse modelo de iluminação utiliza uma espécie de filtro, chamado de difusor, com o objetivo de suavizar o ambiente, reduzindo contrastes e sombras. Os difusores geralmente são de acrílico, policarbonato ou vidro.

Iluminação linear

A iluminação linear se caracteriza pelo uso de linhas contínuas de luz. Ela é mais utilizada como um tipo de iluminação comercial (muito comum em supermercados, por exemplo), mas também pode entrar no ambiente doméstico em espaços amplos de convivência.

Iluminação de orientação

Utilizada para orientar a circulação e aumentar a segurança, esse tipo de iluminação é comum em jardim, escadas e piscinas. Geralmente, essa luz é embutida na parede e pode agregar bastante requinte à estética do ambiente.

Tipos de luz (temperaturas)

Diferentes tipos de iluminação podem ser utilizados na composição de um mesmo ambiente | Foto: Shutterstock

Além do formato e do objetivo da iluminação, outro fator importante de avaliar são as temperaturas de luz, que não diz respeito ao calor físico, mas à aparente cor da luz, medida em kelvin (k).

As cores quentes, de baixa frequência (em torno de 2.700k), possuem tons amarelados e são mais indicados para espaços de aconchego e relaxamento, como quartos e salas.

As cores neutras (brancas, entre 3.000 e 5.000k) são ideais para ambientes que exigem grau moderado de atenção, como cozinha, lavanderia e escritórios home office.

As cores frias (acima de 5.000k) são azuladas e utilizadas predominantemente em ambientes corporativos que exigem alto grau de atenção. Por exemplo: indústrias, hospitais, clínicas, entre outros.

Dicas de iluminação

Um tipo de iluminação para sala de estar bastante indicado é a direta, que pode destacar objeto de decoração, como esculturas, quadros e plantas naturais. Utilize cores quentes ou neutras em luminárias pendentes e arandela em paredes.

Combine a iluminação direta com a indireta. Uma boa ideia é utilizar perfis de led, que trazem bastante elegância e sofisticação aos espaços de convivência comuns, como salas, cozinhas e corredores.

A iluminação difusa, que pode entrar em todos os cômodos, pode ser um item de decoração à parte – cordão de luz em bolas para mesa posta, por exemplo. No banheiro, a luz branca é a mais indicada, enquanto os quartos são ideais para o uso de cores quentes.

Se você quer dicas de iluminação personalizadas para sua casa ou apartamento, visite a RV Home & Design. Especializada em objetos de decoração e com vendedores consultivos e especialistas no assunto, a empresa oferece diversidade de opções e apoio profissional de arquitetos para planejar a iluminação de interiores.

Entre os muitos tipos de produtos disponíveis, você encontra luminárias e pendentes exclusivos de diferentes materiais, incluindo o típico estilo boho moderno de Bali. Você pode conferir esses e outros itens de decoração no e-commerce ou na loja do Cabral.

Conheça a RV Home & Desing.