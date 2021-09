Com uma estrutura completa de serviços, o hospital atende pacientes do SUS, de convênios e particulares.

Quem deseja ter uma vida mais saudável e com mais qualidade sabe o quanto é fundamental contar com bons serviços de saúde, seja para realizar atendimentos de rotina ou durante situações de emergência.

Nesse sentido, quanto mais amplos e diversificados são os serviços oferecidos por uma unidade de saúde, seja ela uma clínica ou um hospital, mais efetiva e importante será sua participação no bem-estar do paciente.

E quando um único lugar reúne os serviços essenciais para a assistência completa que o paciente necessita, ele também ganha com mais facilidade, praticidade, comodidade, conforto e tempo.

A Santa Casa de Curitiba é um exemplo disso. Referência no estado do Paraná quando o assunto é saúde, o hospital reúne muito mais do que uma completa estrutura hospitalar.

Serviços de saúde

Os pacientes que procuram a Santa Casa de Curitiba, além de atendimento humanizado, encontram no hospital o que precisam para os cuidados preventivos ou tratamentos de saúde.

E isso é fundamental, já que, ao procurar auxílio médico seja por qual motivo for, um paciente deseja atender suas necessidades em um único lugar.

Conheça os serviços oferecidos pela Santa Casa de Curitiba:

Entrega de exames e cópia de prontuários

Como forma de proporcionar melhor atendimento e acolhimento para os pacientes, o hospital Santa Casa de Curitiba reservou um espaço específico para entrega de exames e cópias de prontuários.

Dessa forma, quando você precisar pegar o resultado daquele checkup de saúde que fez, por exemplo, poderá solicitar isso com mais agilidade e praticidade.

Nesse caso, o atendimento para retirada de resultados, assim como também para solicitação de cópia de prontuário, ocorre de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 16h, no seguinte endereço:

Pacientes SUS, convênios e particular: Santa Casa. Praça Rui Barbosa, 694, centro.

Em caso de cópia do prontuário, como trata-se de um documento legal, ela só pode ser solicitada pelo próprio paciente ou por seu representante legal, com procuração específica para este fim.

Centro Médico

Se você deseja realizar consultas de rotina ou até mesmo investigar alguma patologia e iniciar o tratamento, a Santa Casa disponibiliza um Centro Médico com mais de 20 especialidades.

A Santa Casa é referência em diversas especialidades médicas em Curitiba e também no estado do Paraná.

Confira as áreas de atendimento e tratamento do hospital:

Alergia e Imunologia;

Anestesiologia;

Cardiologia Clínica;

Cirurgia Cardíaca;

Cirurgia Bariátrica;

Cirurgia Geral – Aparelho Digestivo;

Cirurgia Plástica;

Cirurgia Torácica;

Clínica Médica;

Coloproctologia;

Dermatologia;

Geriatria;

Ginecologia;

Hematologia;

Nefrologia;

Neurologia – Cirurgia Neurológica;

Oncologia;

Otorrinolaringologia – Bucomaxilofacial;

Pneumologia;

Traumatologia e Ortopedia;

Urologia;

Vascular.

Para a realização de consultas, o Centro Médico funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. Já para realização de exames laboratoriais, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, e no sábado, das 07h às 13h.

A central de agendamento do Centro Médico funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. O Centro fica localizado na Travessa Frei Caneca, 101.

Confira a equipe médica do Centro Médico da Santa Casa e suas especialidades.

Pronto Atendimento

Além do Centro Médico para realização de consultas de rotina, o hospital disponibiliza atendimento de urgência e emergência 24h por dia, 7 dias por semana, priorizando os casos de alto risco.

O serviço de Pronto Atendimento é exclusivo para pacientes adultos particulares e de convênios, como o plano Dra. Santa Saúde.

Por isso, se você ou algum dependente do seu convênio passar por uma situação de urgência, como um acidente doméstico ou a piora dos sintomas de um resfriado, por exemplo, pode se dirigir ao Pronto Atendimento da Santa Casa, que fica na Rua Alferes Poli, 110.

Além disso, quando necessário, o hospital encaminha o paciente para uma avaliação médica específica ou para exames clínicos, internação ou outros procedimentos importantes para restabelecimento da saúde.

Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT)

Esta é mais uma unidade de excelência da Santa Casa, criada para realizar o atendimento a exames de imagem como US, tomografia, RX, densitometria e doppler.

Atualmente, o CDT Santa Casa tem alta capacidade de agendamentos e uma recepção única as especialidades, permitindo maior controle e eficiência nos agendamentos dos exames

Esse modelo de atendimento é importante porque possibilita um maior controle e eficiência no agendamento das consultas e agilidade na recepção ao paciente.

Laboratório de Análises Clínicas

Outro serviço de excelência que você tem a sua disposição na Santa Casa de Curitiba é um laboratório completo, com os mais avançados exames e as últimas tecnologias em diagnóstico.

O laboratório atende todas as especialidades médicas nos exames de Bioquímica, Hematologia, Hormônios, Imunologia, Microbiologia, Parasitologia, Urinálise e vários outros que utilizam a Biologia Molecular.

Além disso, o espaço conta com certificação de Gestão da Qualidade dos processos analíticos laboratoriais, o Certificado de Qualidade da Controllab.

O Laboratório de Análises Clínicas funciona no Trevo Frei Caneca, 101, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e no sábado, das 7h às 13h. Telefone: (41) 3320 3765

Doação de Sangue

Todos os dias, centenas de pessoas necessitam de sangue para evoluir em seus quadros de doença. Por isso, os bancos de sangue precisam manter seus estoques para atender essa demanda.

Desde o dia 31 de janeiro de 2020, o Hemobanco assumiu as atividades do Banco de Sangue do hospital. Sendo assim, as doações podem ser realizadas diretamente no Hemobanco, que fica localizado na Rua Capitão Souza Franco, 290, bairro Bigorrilho.

Além disso, é importante saber que, em decorrência do novo coronavírus, com o objetivo de evitar aglomerações, o atendimento está funcionando por agendamento.

Assim, quem tiver interesse pode agendar a doação durante a semana por meio do site www.hemobanco.com.br.

Em caso de dúvidas, o doador pode entrar em contato pelo telefone 3023-5545.

Agora que você já conhece os serviços que o hospital Santa Casa de Curitiba tem para oferecer, pode acessar o site do plano Dra. Santa Saúde e descobrir como ampliar ainda mais a assistência à saúde que você e sua família precisam.