O fato de 73% dos colaboradores estarem dispostos a custear uma parte dos gastos com saúde comprova a necessidade de as empresas investirem na saúde e bem-estar do time.

Você está se candidatando para uma vaga ou trabalha em uma empresa que não oferece plano de saúde? O número de instituições que prezam pela saúde da equipe tem crescido exponencialmente. Isso porque, hoje, as pessoas buscam trabalhar em locais que estejam alinhados com seus valores e que invistam na saúde e no bem-estar dos colaboradores.

Uma pesquisa realizada pela MetLife aponta que 73% dos funcionários estariam dispostos a custear uma parte dos seus gastos com saúde. São pessoas que consideram crucial a empresa ofertar esse benefício, pois garante a possibilidade de ter um plano de saúde para o próprio bem-estar e de seus familiares.

Cuidar ou não da sua saúde influencia diretamente no desempenho profissional

Os cuidados com o corpo e a mente são essenciais para garantir uma rotina saudável, tanto no quesito social, quanto no profissional. Para ser capaz de cuidar de todos os aspectos do dia a dia e desempenhar efetivamente as tarefas do trabalho de forma saudável, é fundamental tomar certos cuidados.

A alimentação é um dos exemplos que impacta diretamente na maneira como nos sentimos. Comer bem e de forma balanceada garante o bom funcionamento do organismo, influenciando positivamente na imunidade — algo muito importante para quem leva uma vida corrida.

Um compromisso que não pode ser adiado é o acompanhamento médico regular, independente de problemas ou desconfortos. As consultas periódicas aumentam as chances de diagnósticos precoces e a eficiência de possíveis tratamentos.

Os benefícios de um plano de saúde focado na prevenção

Com um plano de saúde é possível ter vantagens como ser atendido rapidamente em boas clínicas e hospitais, além de contar com médicos especialistas e atenciosos, focados em proporcionar diagnósticos precisos e de qualidade. Também tem a vantagem de conseguir fazer exames específicos em bons laboratórios em um curto prazo de tempo.

O Dra. Santa Saúde oferece a opção de adesão coletiva a partir de dois membros, sendo possível adquirir o plano simultaneamente, o que significa uma taxa de adesão muito mais acessível para pessoas ou empresas.

Conheça as vantagens do Dra. Santa Saúde: inovação e economia para o funcionário e para o empreendedor!

Por isso, confira alguns benefícios de adquirir um plano coletivo ou ofertar para a empresa:

Custo benefício: o plano opera no formato de coparticipação, onde a mensalidade tem o menor custo possível.

o plano opera no formato de coparticipação, onde a mensalidade tem o menor custo possível. Aumento da produtividade: com a saúde em dia e em pleno bem-estar, a produtividade aumenta de forma espontânea. O que é vantajoso tanto para o funcionário, quanto para a empresa.

com a saúde em dia e em pleno bem-estar, a produtividade aumenta de forma espontânea. O que é vantajoso tanto para o funcionário, quanto para a empresa. Alta disponibilidade: atendimentos em diversos hospitais e laboratórios, além de possuir foco na prevenção de doenças e promoção da saúde e bem-estar.

atendimentos em diversos hospitais e laboratórios, além de possuir foco na prevenção de doenças e promoção da saúde e bem-estar. Telemedicina: oferece atendimento médico online focado na segurança, conforto e rapidez.

O Dra. Santa Saúde, serviço oferecido pela Santa Casa de Curitiba, tem o que há de mais moderno em consultas e atendimento hospitalar, focado na prevenção. Sem pesar na folha salarial, é vantajoso para o empreendedor e para o colaborador, já que os serviços eficientes e seguros garantem o bem-estar de todos.

O plano não se limita apenas ao hospital e conta com uma ampla rede credenciada, seja para atendimento ambulatorial ou hospitalar, das mais variadas especialidades clínicas. Além disso, conta com a parceria com diversos laboratórios para a realização de exames de diversos tipos.

Clique aqui e conheça todas as condições que o plano Dra. Santa Saúde oferece.