Motoristas de aplicativos com a saúde em dia garantem mais segurança para os passageiros e geram segurança no trânsito evitando acidentes A jornada de 12 a 18 horas diárias exercida pelos motoristas de aplicativo é acompanhada da necessidade de se atentar aos sinais de saúde.

Com o crescimento expressivo do número de motoristas por aplicativo, motivado pela quarentena, surgempreocupações em relação às condições precárias nas novas formas de trabalho atuais. Além da exposição ao calor e ruído excessivos, os profissionais ficam longos períodos sentados e sujeitos a acidentes e assaltos.

A ausência de vínculo formal empregatício acarreta em profissionais que desempenham jornadas de 12 até 18 horas de trabalho por dia, geralmente como informais, intermitentes, autônomos ou microempreendedores, por exigência do próprio contratante. Nesse formato, não existe compromisso com a saúde e segurança do contratado. Dessa forma, o trabalhador está vulnerável em relação às condições de saúde.

Os sinais de atenção no trânsito

As situações que mais afetam os motoristas são as jornadas extensas, não ter horários para descanso, não ter férias e nem folgas semanais, além da possível necessidade de exercer a jornada dupla para complementar a renda familiar.

Por isso, é importante que esses profissionais se atentem aos sinais de saúde . Afinal, além do cansaço físico, que pode acarretar em dores no corpo, pescoço, costas e até mesmo a perda de audição, também surge o aparecimento dos transtornos mentais, muitas vezes associados ao alto nível de estresse.

O trânsito de algumas capitais brasileiras está entre os mais caóticos do planeta e você bem sabe o quanto isso pode ser prejudicial à saúde.

A necessidade da prevenção efetiva

No caso de motoristas de aplicativo, que passam longos períodos ao volante, o cuidado tem de ser redobrado — passar muito tempo sentado acende o alerta da trombose, quando coágulos obstruem a passagem do sangue nos vasos das pernas.

Nesse caso, a dica é que a cada duas horas o condutor faça uma pausa, estique as pernas e caminhe um pouco. Outra opção é, mesmo sentado ao volante, tentar movimentar os pés, flexionar e estender os músculos, fazendo movimentos circulares com os tornozelos para melhorar a circulação.

Antes mesmo de ligar a ignição do carro, o motorista deve prestar atenção a tudo que diz respeito à postura, como checar o assento, encosto, volante, retrovisor e cinto de segurança.

4 dicas para o bem-estar dos motoristas

Além de se atentar aos sinais dados pelo corpo, é preciso agir com foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde e do bem-estar.

Por isso, algumas dicas de como se prevenir de maneira efetiva:

Avaliação geral : abrange exames médico, psicológico e, se preciso, toxicológico.

: abrange exames médico, psicológico e, se preciso, toxicológico. Exame oftalmológico : o ideal é que o motorista faça um exame completo de visão em até 3 anos, dependendo da idade.

: o ideal é que o motorista faça um exame completo de visão em até 3 anos, dependendo da idade. Análise auditiva : o check up deve inspecionar como está a audição.

: o check up deve inspecionar como está a audição. Uso de remédios: alguns medicamentos pedem cautela extra na direção, como por exemplo os antidepressivos tricíclicos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares e etc.

