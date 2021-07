Interessados em concorrer ao carro de colecionador e apoiar o hospital têm até o próximo dia 05/08 para participar.

Termina na próxima quinta-feira (05) o prazo para participar da rifa virtual Anjo da Sorte, organizada pelo hospital Santa Casa da Misericórdia de Curitiba. O prêmio principal do sorteio é o histórico Ford Maverick 1974, avaliado em cerca de R$ 70 mil.

Toda a renda arrecadada com os números vendidos será revertida para a ampliação do ambulatório do hospital, que atende a comunidade pelo SUS.

Serão adquiridos insumos e equipamentos para a nova unidade da instituição, na Praça Tiradentes, no centro da capital do estado. A obra na infraestrutura do edifício também será financiada pelos compradores da rifa.

Todo o processo da Anjo da Sorte será totalmente digital.

Para comprar seu bilhete virtual, basta acessar o site oficial e solicitar a compra. Cada número custa R$ 50. O pagamento pode ser feito por boleto, transferência bancária, Pix e cartões de crédito ou débito.

Clique aqui e compre seu bilhete virtual enquanto dá tempo!

O sorteio foi devidamente autorizado pelo Ministério da Economia e será realizado pela Loteria Federal no dia 7 de agosto.

Premiação

A grande estrela da lista de prêmios é o Ford Maverick 1974, esportivo raro que costumava ser produzido pela fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, nas opções vermelho, verde e amarelo — cor do veículo que será sorteado entre os compradores da rifa.

Atemporal e com poucas unidades em circulação no Brasil, o modelo é cobiçado entre colecionadores e até já fez ponta na franquia “Velozes e Furiosos”.

Além do carro, os participantes da Anjo da Sorte também concorrem a outros itens de encher os olhos. Serão sorteados uma scooter elétrica, uma TV smart de 60 polegadas e dois conjuntos de joias. No total, a premiação soma cerca de R$ 90 mil.

Compre seu bilhete agora mesmo e não perca o sorteio

Conheça o trabalho da Santa Casa

Quem contribuir com a rifa estará colaborando com um dos maiores hospitais filantrópicos do Paraná e o primeiro da capital. Hoje, conta com mais de 20 especialidades médicas e 391 leitos.

Entre 2020 e 2021 a instituição recebeu mais de 36 mil pessoas no Pronto Atendimento. Pelo menos 2 mil vidas foram salvas durante a pandemia de Covid-19 graças ao trabalho da equipe.

Não deixe de contribuir para a continuidade e expansão desse trabalho!

Confira todas as informações sobre a rifa no site www.anjodasorte.com.br.