Em tempos onde os cuidados com a saúde se mostram cada vez mais importantes, o plano Dra. Santa Saúde cuida do bem-estar de sua equipe.

Não há dúvidas de que a preocupação com a saúde é uma das grandes prioridades da atualidade. Especialmente com a pandemia do Coronavírus, muitas pessoas perceberam o quão importante é cuidar da saúde — desde manter uma alimentação melhor, praticar exercícios, manter exames em dia e cuidar da saúde mental. Nesse sentido, também cresceu o número de brasileiros que buscam um plano de saúde acessível.

O plano de saúde ideal para a sua empresa

Com isso, é ainda mais importante que as empresas ofereçam plano de saúde aos seus funcionários. Afinal, além de ser um grande diferencial no mercado, oferecer esse cuidado pode inclusive impactar nos resultados da empresa. Com colaboradores saudáveis e que se sintam bem cuidados e amparados, é possível melhorar a produtividade e alavancar os resultados.

Uma das grandes dificuldades, no entanto, é encontrar um plano de saúde acessível, com baixa taxa de adesão e boa rede credenciada. Especialmente quando o intuito é oferecê-lo a todos os funcionários, que terão suas necessidades específicas.

Pensando em acompanhar as tendências e necessidades do mercado atual, o Hospital Santa Casa, uma unidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, em parceria com a operadora MedHealth, criou o Dra. Santa Saúde, um plano inovador pensado para empresas.

Benefícios do Dra. Santa Saúde

O Dra. Santa Saúde oferece a opção de adesão coletiva a partir de dois membros, onde é possível adquirir o plano simultaneamente, o que significa uma taxa de adesão muito mais acessível.

É importante destacar que a rede credenciada do Dra. Santa Saúde não está limitada ao Hospital Santa Casa. Com rede disponível em toda Curitiba, o plano cobre atendimento em diversos hospitais e laboratórios da capital, além de ter um atendimento fundamentado na Medicina de Família, focando na prevenção de doenças e promoção da saúde e do bem-estar.

Além disso, o plano opera no formato de coparticipação, o que significa que a mensalidade tem o menor custo possível e o usuário paga uma taxa dependendo dos serviços utilizados. Porém, quando o paciente vai ao médico de família antes de ser encaminhado para o médico especialista, a taxa de coparticipação não é cobrada. O grande benefício dessa modalidade é não ter um custo fixo alto.

Dra Santa Saúde – qualidade e tradição que cabem no seu bolso

Focado na prevenção, o Dra. Santa Saúde tem atendimento fundamentado na medicina de família / Foto: ShutterStock

Além de essenciais, os cuidados com a saúde e com a prevenção são fundamentais para empresas que se preocupam com o bem-estar de seus funcionários. Este cuidado pode, inclusive, impactar na produtividade da equipe, uma vez que a saúde em dia e a assistência garantida evitam o estresse e outras situações emergenciais.

Acesse e conheça os benefícios do plano Dra. Santa Saúde.

Oferecido pela Santa Casa em parceria com a Medhealth.