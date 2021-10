Planos de saúde oferecem praticidade e agilidade em atendimentos.

Pessoas saudáveis são maioria em acreditar que não compensa ter um convênio médico, quando se trata de contratar ou não o plano de saúde. Porém, segundo uma pesquisa realizada pelo PlanodeSaude.net, esse é um investimento de alto custo-benefício, ao considerar os gastos com consultas esporádicas.

Apesar de ser pouco levado em consideração por quem prefere não ter um plano de saúde, com o baixo investimento em um plano é possível usufruir de outros procedimentos médicos, que vão além de simples consultas. Isso inclui exames, cirurgias e internações, por exemplo.

Invista na sua saúde e ganhe qualidade de vida

Uma das horas que mais precisamos de tranquilidade e segurança é quando estamos doentes ou carecendo de atendimento médico. Por isso, ter mais qualidade de vida é apenas uma das tantas razões para você e sua família terem um plano de saúde.

Em caso de urgência, emergência ou dor, por exemplo, o paciente pode procurar um hospital ou pronto atendimento e, logo, ser encaminhado para um especialista.

O número de especialistas disponíveis para atendimento também integra as principais razões para ter plano de saúde. O convênio oferecido pela Santa Casa de Curitiba em parceria com a operadora de saúde MedHealth conta com mais de 1.400 médicos em mais de 6 hospitais, visando maior qualidade no atendimento e tratamentos mais efetivos.

Saiba mais sobre as vantagens do Dra. Santa Saúde: inovação e economia para famílias e empreendedores!

Nesse caso, não é necessário passar por um clínico geral e esperar encaminhamento médico. Se sentir dores no estômago, por exemplo, pode agendar uma consulta diretamente com o gastroenterologista. Isso poupa tempo e permite um tratamento muito mais rápido.

Garanta qualidade de vida para você e seus familiares

A qualidade de vida está relacionada ao cuidado diário com a saúde. É claro que não é necessário ir em todas as especialidades médicas de uma vez para verificar se existe um problema. Contudo, é possível programar levar uma criança ao pediatra a cada três ou seis meses para verificar se está tudo bem com o seu desenvolvimento, por exemplo.

Leia também: Problemas respiratórios precisam ser prevenidos

A mulher, por sua vez, consegue programar a ida ao ginecologista de uma a duas vezes ao ano. Além disso, pode aproveitar para fazer exames de sangue de rotina e, assim, manter a saúde em dia.

A rede de confiança necessária para o bem-estar

Há muitas razões para ter plano de saúde para você e sua família. Então, analise a possibilidade e procure uma rede de confiança.

O Dra. Santa Saúde oferece atendimento rápido em ótimas clínicas e hospitais, além de contar com médicos especialistas e atenciosos, focados em proporcionar diagnósticos precisos e de qualidade. Também tem a vantagem de conseguir fazer exames específicos em bons laboratórios em um curto prazo de tempo.

Conheça o Dra. Santa Saúde por palavras de quem utiliza o convênio!

“Necessitei de um atendimento de emergência, entrei em contato por WhatsApp e fui prontamente atendida e encaminhada para o Hospital de Olhos, onde também fui muito bem atendida. Atendimento rápido, excelente profissionais!”, conta a cliente Rosane Aparecida de Proença.

O cliente Pedro Macedo relata que é “O plano de saúde perfeito para mim. Com ele consigo ter acesso aos melhores hospitais e clínicas de Curitiba, e o melhor, sem precisar pagar um absurdo. Uso e recomendo, foi minha melhor escolha”.

Já para a cliente Bruna Ferreira do Nascimento, “Agendei a consulta através do WhatsApp e o atendimento rápido, prático e com várias opções de horários para a consulta. Minhas impressões foram positivas do convênio Dra. Santa Saúde, com rapidez e cordialidade no agendamento de consultas e a praticidade de poder realizar os exames dentro da Santa Casa”.

O Dra. Santa Saúde, serviço apoiado e recomendado pela Santa Casa de Curitiba, em parceria com a operadora MedHealth oferece o que há de mais moderno em consultas e atendimento hospitalar, focado na prevenção. Sem pesar, é vantajoso para famílias e empreendedores, já que os serviços eficientes e seguros garantem o bem-estar de todos, de acordo com cada necessidade.

Clique aqui e conheça todas as condições que o plano Dra. Santa Saúde oferece.